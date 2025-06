Mercato : L’AS Monaco tente un gros coup au Stade Rennais

L’AS Monaco est activement à la recherche d’un gardien de but et pourrait trouver son bonheur au Stade Rennais FC. Les Monégasques ont jeté leur dévolu sur Brice Samba, encore sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin 2029.

Mercato : L’AS Monaco veut signer Brice Samba

Brice Samba pourrait devenir le prochain dernier rempart de l’AS Monaco dès cet été. L’international français est arrivé au Stade Rennais FC il y a un an, mais il pourrait faire ses bagages dans les prochaines semaines. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, les Monégasques sont intéressés par la signature du joueur de 31 ans.

Même si aucune offre n’est encore formulée au SRFC, l’intérêt de l’AS Monaco est bien concret. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Brice Samba vient de sortir de sa première saison avec les Bretons. Mais il peut opter pour un départ vers le club de la Principauté, si les négociations sont concluantes. L’AS Monaco jouera en Ligue des Champions la saison prochaine et cela peut aussi être l’élément déclencheur de ce transfert.

Pour rappel, Brice Samba sort d’une saison accomplie avec le Stade Rennais FC. Le natif de Linzolo, au Congo a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues. Il s’est montré efficace avec 12 clean-sheets. Le SRFC compte encore sur ses services et cela pourrait compliquer les choses à l’AS Monaco dans ce dossier.