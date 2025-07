Coup de tonnerre : Le PSG prêt à abandonner pour Zabarnyi ?

Annoncé comme la grande priorité pour renforcer la charnière centrale durant ce mercato estival, Ilya Zabarnyi voit son cas se compliquer au PSG. La gourmandise de Bournemouth semble trop importante.

Mercato : Le PSG refuse de surpayer pour Ilya Zabarnyi

Mi-juin, le PSG était très bien avancé sur la piste menant à Ilya Zabarnyi, mais depuis, cette dernière a pris du plomb dans l’aile. Après une première offre à 50 millions d’euros refusée, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge avec une nouvelle proposition atteignant facilement les 60 millions d’euros, bonus compris.

Si le club de la capitale pensait avoir bouclé cette opération avec ce chèque, le board de Bournemouth, qui n’est pas forcément vendeur, l’a rejeté et exige absolument 70 millions d’euros fixes pour son roc défensif de 22 ans. Une somme jugée excessive par Luis Campos, le conseiller sportif parisien.

De son côté, le club anglais, alerté par le gros chèque récupéré par les Rouge et Bleu après la finale de la Coupe du Monde des Clubs (92M€) reste inflexible et refuse de revoir ses exigences à la baisse, malgré la volonté affichée de Zabarnyi à rejoindre le Paris SG. Cette situation commence à agacer sérieusement Paris, qui n’entend pas non plus surpayer pour l’international ukrainien, aussi prometteur soit-il.

Face au blocage constaté dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi et les siens pourraient se résoudre à tourner la page. Surtout que Tottenham serait prêt à répondre favorablement aux exigences de Bournemouth pour permettre à Ilya Zabarnyi de poursuivre son aventure en Premier League en rejoignant les Spurs. Luis Campos, lui, serait déjà en train d’explorer d’autres pistes sur le marché pour renforcer la charnière centrale du PSG.