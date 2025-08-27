INFO Mercato : Accord total, une star débarque à l’OM !

Dossier prioritaire de l’OM au milieu, l’arrivée de Dani Ceballos est enfin conclue. Un accord total a été conclu avec le Real Madrid pour son transfert.

Mercato : Accord entre l’OM et le Real Madrid pour Dani Ceballos

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille réserve toujours des surprises. Le club phocéen s’est récemment lancé aux trousses d’un joueur de classe mondiale : Dani Ceballos. Et cette offensive marseillaise s’avère concluante. Le milieu de terrain souhaitant quitter le Real Madrid dès cet été.

Ses envies de départ tenaces ont rapidement alerté ses prétendants. L’OM et le Betis Séville se sont rapidement positionnés pour tenter d’arracher sa signature. Et même si son transfert a mis du temps à se décanter, au final c’est bien l’Olympique de Marseille qui remporte cette bataille.

Foot Mercato assure en effet qu’un accord a été scellé entre la formation phocéenne et le club de la capitale espagnole pour Dani Ceballos. Ils se sont ainsi entendus autour d’un prêt avec option d’achat, dont le montant exact n’a pas été précisé. La presse espagnol évoqué une somme de 15 millions d’euros.

D’autres recrues attendues à l’Olympique de Marseille

L’OM frappe donc un grand coup sur ce mercato avec l’arrivée imminente de Dani Ceballos. Sa grande expérience du haut niveau et sa polyvalence seront des atouts précieux pour le groupe de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM attend d’autres renforts afin de conclure son mercato en beauté.

Joël Ordonez, Edon Zhegrova ou encore Emerson Palmieri sont cités. En attendant, Dani Ceballos a donné son aval pour signer à l’OM. Les bases de son contrat ont déjà été réglés. Le milieu de terrain va ainsi rallier Marseille dans les prochains jours.