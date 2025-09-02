OM : Après le mercato, une inquiétude secoue Marseille

L’OM a réalisé une fin de mercato spectaculaire avec les arrivées de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Emerson Palmieri. Mais l’inquiétude plane désormais sur les finances de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Un recrutement réussi, accompagné d’un échec cuisant

L’Olympique de Marseille a vécu une véritable révolution cet été, quinze départs et douze arrivées au sein de son effectif. Et les dans les ultimes du mercato, la direction de l’OM a accéléré la cadence avec les arrivées de poids en défense. Nayef Aguerd et Emerson Palmieri ont signé. Le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard a surtout été le gros coup de ce sprint final.

L’international tricolore apportera son expérience, son leadership et sa polyvalence à l’OM. Le milieu de terrain a également été renforcé par le prêt de Matt O’Riley. Le Danois débarque en provenance de Brighton. Toutefois, ce recrutement exceptionnel s’accompagne d’un échec cuisant : la difficulté à dégraisser.

Certains parias n’ont pas profité de cette frénésie pour quitter le navire OM. Il est question de Neal Maupay, Pol Lirola, Ruben Blanco ou encore Amine Harit, tous restés au club. Cela fragilise la santé financière de Marseille. C’est là que réside la principale source d’inquiétude, selon les informations de Foot Mercato.

Pablo Longoria a pris un grand risque financier

En effet, la direction de l’OM a investi près de 90 millions d’euros cet été, pour seulement 74 millions de recettes. Elle compte donc un déficit de 16 millions d’euros à combler. La situation est préoccupante, sachant que le club dirigé par Pablo Longoria s’est engagé à payer 40 millions d’euros supplémentaires l’an prochain, indépendamment de la Ligue des champions.

Le constat est limpide à Marseille après la clôture du mercato. L’équipe de Roberto De Zerbi a considérablement été renforcée. La direction a cependant pris de gros risques financiers qui pourrait impacter sa saison. La pression sera immense pour De Zerbi et ses hommes afin que les résultats sportifs soient au rendez-vous, justifiant ces investissements audacieux. Dans le cas contraire, les conséquences seront plus sombres.

L’Olympique de Marseille pourra-t-il briller en championnat et en Ligue des champions cette saison ? Pour le moment, son début de saison ne convainc pas. L’OM occupe la 10e place de Ligue 1. Les Phocéens ne comptent que 3 points après trois journées. Les défaites concédées à Rennes et Lyon suscitent déjà divers commentaires chez les observateurs.