Mercato OL : Un indice sur la prochaine recrue lyonnaise

L’OL n’a pas fini son recrutement et le marché des transferts s’est refermé, lundi. Matthieu Louis-Jean exprime la déception du club, mais promet de rectifier le tir.

Mercato : 8 recrues à l’OL, mais pas de grand attaquant

L’OL a recruté 8 nouveaux joueurs cet été, mais la nouvelle direction du club a prêté Matt Turner à New England Revolution. Il avait été recruté par John Textor à 8 M€, avant la démission de ce dernier. Cependant, le profil du gardien de but américain a été rejeté par Paulo Fonseca, contraignant ainsi Michele Kang et Michael Gerlinger à l’envoyer en Major League Soccer (MLS).

En prévision du transfert de Georges Mikautadze à Villarreal, dans les derniers instants du mercato, l’Olympique Lyonnais avait prévu de recruter deux joueurs offensifs, dont un grand-attaquant, mais cela n’a pas été possible. Le club s’est contenté de Martin Satriano, prêté par le RC Lens.

Louis-Jean : « On est déçu, on voulait un attaquant supplémentaire »

Faisant le bilan du mercato estival du club rhodanien, Matthieu Louis-Jean n’a pas caché sa déception. « La dernière journée du marché nous laisse un goût amer, on est frustrés, car on aurait aimé recruter un attaquant supplémentaire. Cela n’a pas pu se faire », a-t-il déclaré.

« On s’était donné des objectifs, et la cible prioritaire n’a pas pu être recrutée pour des raisons liées au marché et au contrat. Bien sûr, nous étions déçus, mais nous ne voulions pas prendre quelqu’un pour prendre un joueur. On a donc décidé, avec le coach, de ne pas bouger », explique le directeur technique de l’OL.

Mercato : Lyon cherche un joker en attaque

Paulo Fonseca se contente donc d’un « effectif qui n’est pas complet », le temps que le club trouve un joker du mercato. En effet, Lyon peut encore recruter un joueur dans le championnat de France en dehors des dates mercato.

« Rien n’est fermé. Ce n’est pas sûr qu’on soit actifs, mais c’est une possibilité. On va se donner le temps de la réflexion pour savoir si on peut apporter la bonne personne, le bon joueur, avec une plus-value. Idem pour les footballeurs libres sur le marché. On a échangé avec des agents« , a indiqué le patron du recrutement à l’Olympique Lyonnais.