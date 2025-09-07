Ballon d’Or : Ousmane Dembélé reçoit un incroyable soutien !

À un peu plus de deux semaines de la remise du Ballon d’Or, les soutiens se multiplient pour Ousmane Dembélé, l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le dernier en date est une incroyable surprise.

Rodri donne le Ballon d’Or à Ousmane Dembélé

Depuis des mois, le débat sur le prochain Ballon d’Or affole les réseaux sociaux. Alors que plusieurs joueurs semblent se détacher, trois d’entre eux sont régulièrement cités comme les grands favoris à la consécration. Les Parisiens Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et l’attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal.

Pour autant, c’est bien la star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé qui semble de plus en plus faire l’unanimité. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe, de la Coupe de France, du trophée des Champions et de la Ligue 1, avec notamment 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, l’international français de 28 ans a impressionné tout le monde au cours de la saison passée.

Dernier vainqueur du Ballon d’or, Rodri a donné sa position pour le prochain lauréat. Si le milieu de terrain de Manchester City aimerait voir triompher l’un de ses compatriotes, notamment Lamine Yamal, l’international espagnol estime que la récompense devrait revenir à un joueur du PSG, en l’occurrence Ousmane Dembélé.

🔝 Sobre el Balón de Oro: "Por simpatía me gustaría que lo ganara Lamine o Pedri, aunque si es por méritos deportivos igual a Ousmane o Vitinha"



« Le Ballon d’or est compliqué à remporter. Le PSG a été l’équipe de la saison et il serait difficile de ne pas le donner à quelqu’un de cette équipe. Je suis content pour Luis Enrique et Fabian Ruiz et d’autres là-bas. Par sympathie, évidemment j’aimerais que Lamine Yamal ou Pedri le remportent.

Mais sur le plan du mérite sportif, ce serait probablement Dembélé ou Vitinha », a confié Rodri en conférence de presse ce samedi, à la veille du deuxième match de la sélection espagnole aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Turquie. Rendez-vous le 22 septembre au théâtre du Châtelet pour le verdict final.