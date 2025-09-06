Équipe de France : Accusé par le PSG, Deschamps répond cash

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé contre l’Ukraine, le PSG a manifesté son mécontent envers le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui s’est justifié sur ses choix d’utiliser les deux joueurs parisiens, en conférence de presse.

Doué et Dembélé blessés en sélection, le PSG enrage

Rechutant avec un nouveau problème musculaire, cette fois à l’autre ischio que celui touché contre Toulouse, Ousmane Dembélé a quitté le rassemblement de l’équipe de France ce vendredi soir après sa sortie prématurée contre l’Ukraine et va rentrer à Paris, selon les informations de TF1 et L’Équipe.

Une IRM est prévue ce samedi pour faire le point sur ce nouveau coup dur pour l’attaquant de 28 ans. Concernant Désiré Doué, touché au mollet et aperçu en train de quitter le stade en boitant, un point médical sera également fait dans les prochaines heures après les examens prévus.

Les dirigeants parisiens affirment avoir prévenu dès le début du rassemblement des Bleus que Dembélé ne devait pas être aligné, compte tenu de son état de fatigue et du risque élevé de blessure. Pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens, ces recommandations n’ont pas été prises en compte par le staff de Didier Deschamps.

La gravité de la blessure reste à déterminer, une IRM étant déjà programmée, nous rapporte le quotidien sportif. Quant à Désiré Doué, une communication officielle de l’équipe de France ou du Paris SG est attendue dans les prochaines heures pour préciser l’état de santé de l’attaquant de 20 ans et les conséquences éventuelles pour le club de la capitale. Face à la polémique, le sélectionneur des Bleus est sorti du silence.

La défense de Didier Deschamps face à la blessure de Dembélé

Après la victoire des Bleus face à l’Ukraine d’Ilya Zabarnyi, la réaction du PSG ne s’est pas fait attendre concernant la gestion de Didier Deschamps avec Ousmane Dembélé, victime d’une gêne musculaire ces derniers jours. Et le Paris Saint-Germain est en colère après la décision du staff de l’équipe de France de faire jouer son numéro 10, malgré les alertes du club.

Surtout qu’à douze jours du premier match de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame et à seize jours du Classique contre l’OM, la participation de l’ex-Barcelonais à ces rendez-vous semble désormais compromise.

Alors que la polémique entre le PSG et la Fédération Française de Football commence à s’intensifier, Didier Deschamps a fait le point sur la santé des deux joueurs. En conférence de presse, le technicien français a affirmé que s’il fait jouer Dembélé contre l’Ukraine, c’est bien parce que le protégé de Luis Enrique était apte.

« Si je fais entrer Ousmane Dembélé, c’est que ça allait, autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c’est l’autre cuisse, même s’il n’a pas ressenti un truc violent. Il était dans de bonnes dispositions », s’est défendu Deschamps. « Malheureusement pour lui ça arrive, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. D’un point de vue médical, il n’y avait pas de problème », a ajouté le Champion du Monde 1998.