28 avril 2023

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, s'est expliqué sur l'affaire Désiré Doué.

Doué, Xeka, Assignon, le point sur l'infirmerie

En amont de la 33e journée de Ligue 1 contre Angers SCO au Roazhon Park, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a fait un point sur l'infirmerie avant ce match primordial dans la course à l'Europe. Le SRFC pourra vraisemblablement compter sur le retour de Lorenz Assignon, blessé contre l'OM en Coupe de France et qui avait fait le choix de retrouver du rythme en National 2 ces deux dernières semaines. "Il y a de grandes chances pour que Lorenz soit dans le groupe", a t-il déclaré.

Blessé au psoas en amont du match contre Montpellier, Désiré Doué, qui est au coeur d'une polémique après son escapade à Barcelone le week-end dernier, sera de nouveau absent face à Angers. Au milieu toujours, Xeka n'est toujours pas apte à figurer dans le groupe. Martin Terrier et Adrien Truffert sont eux toujours forfaits et ce jusqu’à la fin de la saison.

Stade Rennais : L'affaire Désiré Doué close ? Bruno Genesio s'exprime

Secoué cette semaine par la polémique entourant la jeune coqueluche du Stade Rennais, Désiré Doué, le tacticien rennais Bruno Genesio a tenu à s’exprimer en affirmant une mauvaise interprétation de la situation. "ll y a sûrement un quiproquo qui a été réglé par le dialogue. Comme souvent ça se règle par le dialogue. Je crois que le premier à en avoir souffert, c’est lui. Il a été « accusé » de choses qu’il n’a pas faites. Simplement, aller voir un match de foot avec son agent parce qu’il en avait besoin."

En expliquant que son joueur avait besoin de repos avec une saison chargée au Stade Rennais, Bruno Genesio a souligné néanmoins le manque de communication autour de son déplacement. "ll y a une mauvaise interprétation qui a été faite du fait de sa présence à Barcelone, parce que ça n’a pas été expliqué en amont. Mais ça s’arrête là (...) C’est un stade de foot, un club qu’il aime bien, il avait envie de s’aérer l’esprit, comme ça peut arriver quand on est parfois un peu las. Ça arrive à tous les joueurs.

Encore une fois, peut-être que ce n’était pas le bon endroit, mais c’est surtout la mauvaise interprétation qui en a été faite, plus par un manque de préparation et de communication en amont. Si on avait communiqué, ou que son entourage avait communiqué qu’il avait voir un match à Barcelone parce qu’il avait repos dans sa phase de soins et qu’il avait besoin de… Certainement qu’il n’y aurait pas eu cette mauvaise interprétation qui n’avait pas lieu d’être finalement. Voilà, je pense que ça servira de leçon à tout le monde."

Vu comme l'une des plus grosses pépites produites par le Stade Rennais, Désiré Doué devrait pouvoir retrouver les terrains avant la fin de la saison pour porter son équipe vers une qualification en coupe d'Europe qui s'annonce compliquée. Il sera primordial pour le SRFC de gagner ce dimanche contre Angers afin d'y croire jusqu’à la fin.