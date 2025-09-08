ASSE Mercato : La double bonne opération de Saint-Etienne

L’ASSE a réalisé un mercato de niveau Ligue 1, malgré sa relégation. Elle possède même l’équipe la mieux valorisée de la Ligue 2 cette saison.

ASSE : Un mercato de niveau Ligue 1

L’ASSE a recruté dix joueurs cet été, dont sept nouveaux. Elle a levé l’option d’achat de Pierre Ekwah à 6 M€ et a recruté Chico Lamba à 6 M€ au FC Arouca au Portugal. Quant à João Ferreira, il a débarqué de Watford contre un chèque de 3 M€. Irvin Cardona est resté définitivement chez les Verts grâce à une indemnité de 2,5 M€ versée à Wolfsburg.

Strahinja Stojkovic est arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade contre 2,3 M€, tandis que son coéquipier en Serbie, Ebenezer Annan, l’avait précédé à Saint-Etienne pour 2 M€. Transféré du Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber a aussi coûté 2 M€. Pour le transfert définitif de Maxime Bernauer, Kilmer Sports a versé 1,2 au Dinamo Zagreb.

Joshua Duffus a lui signé librement, alors que l’indemnité de Lassina Traoré n’est pas connue. Selon Transfermarkt, l’ASSE a dépensé 25 M€ dans le recrutement pendant le mercato estival.

Stassin, Davitashvili et Ekwah retenus à Saint-Etienne

Dans le sens des départs, la Direction stéphanoise a laissé filer tous les joueurs en fin de contrat et s’est séparée de ceux sur qui Eirik Hornland ne compte pas. Elle a surtout empêché le départ des joueurs majeurs de son équipe, notamment Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah.

Ils voulaient tous quitter les Verts, car ne souhaitant pas jouer en Ligue 2.Mais la porte de sortie leur a été fermée hermétiquement. Kilmer Sports Ventures a résisté aux nombreuses offres pour les deux buteurs et le milieu de terrain, jusqu’à la fin du mercato et même au-delà.

Bouchouari, la plus grosse vente

Seuls Benjamin Bouchouari (4 M€), Mahmoud Bentayg (1 M€) et Pierre Cornud (850 K€) ont été transférés cet été, soit une entrée de 5,85 M€. Les résultats du mercato de l’AS Saint-Etienne sont déjà perceptibles. L’équipe stéphanoise est leader du championnat après 4 journées. Sur le plan purement financier, elle est la mieux valorisée de la Ligue 2.

ASSE : Un effectif valorisé à 68,3 M€, le plus important de Ligue 2

Justement, les trois joueurs retenus par le club contre leur gré sont les mieux cotés sur le marché des transferts. Lucas Stassin est valorisé à 18 M€, Zuriko Davitashvili à 10 M€ et Pierre Ekwah à 7 M€, selon le site internet spécialisé. Gautier Larsonneur, João Ferreira et Chico Lamba sont eux estimés à 3 M€ chacun.

Irvin Cardona, Aïmen Moueffek, Augustine Boakye et Ebenezer Annan suivent avec chacun 2,5 M€ comme cote. Tout l’effectif de l’ASSE, sauf Lassana Traoré, est valorisé à 68,30 M€. Il est de loin le plus important de la Ligue 2, devant le Stade de Reims (55, 33 M€) et le Montpellier HSC (25,40 M€) d’après l’estimation de la source.