INFO Mercato : L’OM proche de signer une pépite du milieu

La reconstruction de l’OM ne passe pas uniquement par des transferts onéreux. Le club phocéen est en discussions avancées pour prolonger Bilal Nadir, l’un de ses grands talents.

Mercato OM : La prolongation de Bilal Nadir est quasiment bouclée

L’Olympique de Marseille ne se contente pas seulement de poursuivre son opération dégraissage. La direction marseillaise travaille aussi sur le développement de ses jeunes promesses. C’est dans cette optique que l’OM tente de prolonger son jeune milieu de terrain Bilal Nadir.

L’Équipe l’assure, les discussions avancent pour le renouvellement de son contrat expirant en juin 2026. Ces négociations portent aussi sur une belle revalorisation salariale. Le joueur de 21 ans n’est pas insensible à cette approche marseillaise. Le deal devrait donc être réglé au plus vite. Ce qui permettrait à la direction de l’OM de s’assurer de sa présence sur le long terme.

Cette prolongation est aussi un moyen de dissuasion pour ses éventuels prétendants. Elle envoie un signal fort : le club dirigé par Pablo Longoria mise sur ses jeunes talents. Bilal Nadir a connu un coup d’arrêt brutal il y a deux saisons avec une rupture des ligaments croisés. Cette blessure a renforcé sa détermination à revenir plus fort. Son début de saison à l’OM le prouve.