Stade Rennais – OL : L’incroyable explication de Frappart !

Après la défaite de l’OL sur le terrain du Stade Rennais, la réaction de Stéphanie Frappart, arbitre vidéo de ce match, fait énormément réagir. Explications.

La faute d’Anthony Rouault méritait un carton rouge

Coupable d’une vilaine semelle sur le Lyonnais Khalis Merah dimanche soir au Roazhon Park, Anthony Rouault a miraculeusement échappé à l’expulsion. Au lendemain de cette rencontre clôturant la quatrième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, la Fédération Française de Football a confirmé dans son rapport que le défenseur central rennais méritait bel et bien un carton rouge.

« La faute commise par le joueur rennais est réalisée à l’aide d’une semelle qui vient directement impacter la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l’intégrité physique de la victime.

En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était attendue », a commenté la direction de l’arbitrage, qui a également validé l’exclusion du Lyonnais Tyler Morton dans cette même rencontre. Mais plus que ce rapport, c’est la vidéo de la gestion de l’événement par Stéphanie Frappart, arbitre vidéo ce soir-là, qui fait réagir.

Les propos de Stéphanie Frappart lors de Stade Rennais – OL

Aurélien Rouault s’en est très bien sorti, dimanche soir, à la 17e minute de jeu lors de la victoire du Stade Rennais face à l’OL (3-1). Le défenseur rennais s’est rendu coupable d’une semelle très appuyée sur le jeune Lyonnais Khalis Merah, à la 18e minute de jeu, alors que les deux équipes étaient encore à 0-0.

« À la 17e minute, il y a un carton rouge qui est clair et net pour tout le monde », pestait l’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, après le match. En retard sur une passe de Merah, l’ancien Toulousain est venu essuyer ses crampons sur le côté du mollet droit du joueur formé à l’OL.

L’action litigieuse, que Ruddy Buquet, l’arbitre central du jour, concède ne pas avoir vu et n’a donc pas sifflé, a été scrutée par les arbitres du camion Var, où était positionnée, notamment, Stéphane Frappart.

« Pour moi, c’est bon. C’est haut, mais ça ne reste pas, ça glisse. C’est bon pour moi », a-t-elle statué après visionnage multiple de la séquence. Les arbitres du camion Var n’ont alors pas jugé bon de rappeler leur arbitre central pour réviser son jugement et Rouault n’a donc pas été averti.