OL - OM : L'Olympico reporté, la réaction de Jean-Michel Aulas

Publié par Ange A. le 22 novembre 2021 à 00:00

Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL, s’est exprimé après le report du choc entre Lyon et Marseille décidé par l’arbitre.

OL – OM, un nouveau choc de Ligue 1 reporté

Encore un coup dur pour le football français. Affiche phare de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympico entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille n’a pas livré son verdict ce dimanche au Groupama Stadium. La faute à un nouveau geste déplacé venu d’un supporter. Lequel a lancé une bouteille sur la tête de Dimitri Payet. Le meneur de jeu marseillais avait déjà été visé par un projectile lors du derby contre Nice. En raison des tensions générées suite en cet incident, Ruddy Buquet, le central de la partie, a décidé du report du choc entre Lyon et Marseille. De quoi irriter Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a réagi à cet arrêt de la rencontre.

Jean-Michel Aulas en rogne après le report

« Il y a eu un certain nombre de tergiversations. Concernant l’incident, il s’agit d’une bouteille lancée sur Dimitri Payet. On lui transmet nos excuses. L’auteur des faits a été immédiatement attrapé. C’est un acte isolé », a déploré Jean-Michel Aulas qui juge le report du choc OL – OM « incompréhensible ». Pour le président de l’Olympique Lyonnais, la rencontre pouvait reprendre suite à l’interpellation du bourreau du capitaine marseillais. « On est bien organisés sur le plan de la sécurité ici. Et comme l’auteur du geste a été incarcéré, on pense que le match pouvait reprendre sans problème », a lancé le dirigeant rhodanien qui s’attend désormais à des sanctions. « Maintenant s’il y a des sanctions on verra. La sécurité est exemplaire. On a montré qu’on était bien organisés, ce qui ne veut pas dire qu’il ne fallait pas arrêter le match », a poursuivi le patron des Gones.