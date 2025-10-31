Mercato PSG : Grosse révélation sur Khvicha Kvaratskhelia !

Depuis l’hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia fait le bonheur des supporters du PSG après son transfert en provenance du SSC Naples pour 70 millions d’euros. Mais l’attaquant géorgien aurait bien signer pour un autre club de Ligue 1. Explications.

Mercato PSG : Khvicha Kvaratskhelia aurait pu signer à Nice !

Ce samedi après-midi, à 17 heures, le Paris Saint-Germain accueillera l’OGC Nice à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. En l’absence de Désiré Doué, touché contre le FC Lorient mercredi soir, Khvicha Kvaratskhelia sera l’un des atouts offensifs de Luis Enrique face aux Aiglons. Mais l’attaquant géorgien aurait pu jouer pour le club niçois il y a quelques années.

En effet, le journal L’Équipe rapporte ce vendredi matin qu’à l’orée du mercato hivernal de 2022, l’OGC Nice s’était sérieusement penché sur Khvicha Kvaratskhelia qui évoluait à cette époque au Rubin Kazan. Cependant, les difficultés administratives du Gym et un agent trop gourmand avaient empêché le transfert d’aboutir.

Lisez aussi : Coup dur au PSG : Ça ne s’arrange pas Khvicha Kvaratskhelia

L’OGCN est revenu à la charge l’été suivant quand le joueur était brièvement retourné au pays, au Dinamo Batoumi, mais le Napoli s’était montré plus convaincant et avait raflé la mise contre un chèque de 13,30 millions d’euros.

Julien Fournier : « J’ai beaucoup parlé avec son agent »

Directeur sportif de l’OGC Nice à cette époque, Julien Fournier s’est souvenu des coulisses des négociations avec le clan Kvaratskhelia et les difficultés qui ont fait capoter l’opération. En Russie, Kvaratskhelia était un titulaire affirmé depuis deux ans au Rubin Kazan quand Nice a tenté une approche au cœur de cette saison 2021-2022. Pour le joueur, passer à un championnat plus relevé se révélait plus qu’une bonne idée.

La possibilité était donc là. La faisabilité du transfert beaucoup moins, assure le quotidien sportif. Le Gym est confronté à des difficultés administratives et son agent, qui n’était notamment pas affilié à la FFF, condition pour conclure un transfert vers la France, aurait demandé un pourcentage bien plus élevé que la moyenne pour valider le départ de son joueur sur la Côte d’Azur.

Dans ce contexte, aucun accord n’est trouvé. Puis le futur numéro 7 du PSG « finit par repartir en Géorgie après avoir cassé son contrat courant mars dans un contexte inattendu, dans la foulée du lancement de l’offensive russe sur l’Ukraine. »

Cependant, quelques mois plus tard, des changements en interne, dans la foulée de l’audit mené par le directeur de la branche sports d’Ineos, Dave Brailsford, ont ralenti le processus. Et le Napoli en a profité pour arracher la signature de l’ailier de 24 ans.

« J’ai beaucoup parlé avec son agent et il me semble avoir vu Kvaratskhelia en visio. C’est un joueur qu’on a vraiment, mais vraiment, étudié. Et on avait la chance qu’un Français soit son sélectionneur, ça permettait de connaître à la fois son environnement et de se renseigner sur la personnalité du garçon », se rappelle Julien Fournier.

« On était à la recherche de joueurs intelligents et lui, c’était exactement ça, un joueur facile dans la compréhension du jeu. C’est là-dessus qu’on avait flashé. Ce genre de profils, celui de joueur d’élimination, de prise de risques, est parfois un peu irrégulier. Ce qui nous avait aussi bluffés, c’était sa capacité à enchaîner les grosses prestations. Et cela s’est vérifié dans la suite de sa carrière », a ajouté le dirigeant français.

