OM : De Zerbi va frapper fort, Greenwood sanctionné ?

La mauvaise prestation de l’OM face à Angers (2-2) oblige Roberto De Zerbi à réagir. Mason Greenwood pourrait même être l’un des joueurs à faire les frais de choix musclés face à Auxerre.

OM : Roberto De Zerbi invité à prendre des décisions fortes et punitives

Roberto De Zerbi se retrouve au centre des critiques après le nouveau faux pas de l’Olympique de Marseille. Le match nul contre Angers (2-2) a privé l’OM de reprendre la tête du championnat. Les Olympiens restent sur une série de trois matchs sans victoire. Ils devront vite sortir de cette spirale négative.

De Zerbi a lui-même haussé le ton, en fustigeant son vestiaire. Jérôme Rothen estime d’ailleurs que la responsabilité de cette contre-performance incombe directement aux joueurs, et non au technicien italien. Il a pointé du doigt le manque d’investissement de certains cadres de l’OM, dont Mason Greenwood.

« Quand je vois le match de Paixao et Greenwood, avec aussi peu de courses, je me dis que ce n’est pas la faute de De Zerbi, c’est la faute de ces joueurs-là qui ont mal préparé leur match », a-t-il affirmé sur RMC. L’ancien Parisien critique aussi d’autres joueurs comme Angel Gomes, Hojbjerg ou encore Arthur Vermeeren. Il estime que leur niveau de jeu ne pouvait être justifié par « la fatigue ».

Greenwood sous la menace d’une sanction face à Auxerre

Jérôme Rothen est persuadé que cette contre-performance de l’OM entraînera des décisions fortes. Il s’attend à ce que De Zerbi frappe fort pour le prochain match contre Auxerre. Des joueurs comme Mason Greenwood pourraient ainsi être sanctionnés en voyant leur temps de jeu réduit.

Ce serait un moyen pour lui de rétablir le niveau d’exigence à l’OM. L’entraîneur italien devra en tout cas tirer le bilan de ce manque d’engagement observé au Vélodrome. Il est désormais attendu au tournant pour prendre des décisions courageuses face à Auxerre.

