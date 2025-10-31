AS Monaco : Terrible coup dur pour Pocognoli !

Du monde beau monde se trouve à l’infirmerie de l’AS Monaco. Un autre cadre vient de contracter une blessure et complique les plans de Sébastien Pocognoli.

AS Monaco : Nouveau coup dur, Christian Mawissa blessé

Le nombre de blessés augmente à l’AS Monaco. Revenu tout juste de blessure, Christian Mawissa rechute. Le défenseur monégasque, touché mercredi à Nantes (5-3), souffre à nouveau des ischio-jambiers. Il devrait manquer au moins quatre semaines de compétition.

À la 69e minute, son visage en disait long. Mawissa a quitté la pelouse tout déçu puisque sa rechute venait d’anéantir ses efforts de retour. Fin septembre, il s’était déjà arrêté pour une lésion similaire. Cette fois, le diagnostic semble identique : une nouvelle atteinte musculaire, synonyme d’un mois loin des terrains.

Pour Sébastien Pocognoli, c’est un vrai casse-tête. Le coach de l’ASM, déjà contraint de bricoler derrière, perd l’un de ses défenseurs centraux disponibles. Ne restent que Thilo Kehrer et Mohammed Salisu comme spécialistes du poste. Le jeune Bradel Kiwa (19 ans), encore sans expérience en pro, pourrait être appelé. Eric Dier, lui, poursuit sa convalescence (cuisse).

Caio Henrique, utilisé dans la défense à trois, revient tout juste d’une blessure au pied. Il devrait néanmoins être apte pour affronter le Paris FC samedi. Face à cette pénurie, deux options s’offrent à Monaco : relancer les recherches pour un joker ou patienter jusqu’au mercato de janvier pour se renforcer.

