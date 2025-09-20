FC Nantes – Stade Rennais : Merlin répond sèchement à Lopes

Quentin Merlin, ancien du FC Nantes et aujourd’hui joueur du Stade Rennais, a évoqué son retour à la Beaujoire pour le derby breton. Après la dernière sortie d’Anthony Lopes, le portier des Canaris, le défenseur rennais a répondu cash.

Anthony Lopes pique Valentin Rongier et Quentin Merlin

Avant le derby de ce samedi à 17 heures, le gardien du FC Nantes, Anthony Lopes, a été interrogé sur le retour à la Beaujoire de Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui ont rejoint cet été le club rival en provenance de l’Olympique de Marseille. Pourrait-il, lui l’ancien joueur de l’OL, jouer pour le SRFC ou l’AS Saint-Étienne à l’avenir ?

« Je pense que vous ne me connaissez pas. Ça existe, c’est leur problème. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente. J’ai des valeurs propres à moi-même, le reste on ne maîtrise pas, c’est leur choix (…) Le football a évolué, mais chaque personne est différente.

Les réseaux, ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. Après, c’est leur problème à eux. Chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui le comprennent, d’autres pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas. Je ne peux pas faire la comparaison avec Lyon et Saint-Étienne, mais on sent la culture du derby ici aussi.

On se doit de s’en imprégner. C’est une forme de respect envers le club, les supporters », a confié l’international portugais au micro de RMC. Avant le coup d’envoi de la rencontre, Quentin Merlin a donné son avis sur le sujet.

Quentin Merlin : « Je m’en fous »

Ce samedi, le FC Nantes reçoit le Stade Rennais dans un derby qui promet d’être chaud. Arrivés à Rennes cet été, Valentin Rongier et Quentin Merlin seront attendus du côté de la Beaujoire. L’ancien latéral de l’OM a tenu à répondre aux menaces reçues avant la rencontre. Le défenseur de 23 ans saura faire abstraction et n’a qu’une seule ambition, repartir de Nantes avec les trois points.

« Forcément on s’y attend. On a reçu des messages, on sait ce qui peut se passer. Moi, je m’en fous, je vais faire abstraction de ce qu’ils peuvent dire, ce qu’ils peuvent faire. Je n’ai qu’une optique, c’est de gagner là-bas », a lancé Merlin à propos des supporters nantais. Une sortie qui précède celle de son père, lequel a finalement refusé de venir voir son fils au stade pour éviter les problèmes.

« C’est plus pour qu’il puisse ne se concentrer que sur son match et pas sur autre chose. On a eu des messages, comme quand Quentin est parti à Marseille, qui sont assez virulents. Il y a le regard des supporters, mais nous, on a notre oeil de parents, d’accompagnateurs. Et Quentin a sa carrière à gérer. C’est une frustration parce qu’on avait prévu d’y aller avec des amis. Après, c’est comme ça. On regardera la télé. On sera bien aussi. Il n’y a pas de souci », a expliqué David Merlin au micro de RMC Sport.