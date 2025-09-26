L’OM a trouvé le successeur de Guardiola, l’annonce tombe !

Cette déclaration va sans doute faire rêver de nombreux de l’OM. Mehdi Benatia voit des similitudes entre Pep Guardiola et son entraîneur Roberto De Zerbi.

OM : De Zerbi a quelque chose de Pep Guardiola, l’éloge de Benatia

L’Olympique de Marseille a peut-être mis la main sur l’équivalent de Pep Guardiola. C’est du moins le ressenti de Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM a en effet fait cette comparaison audacieuse entre le célèbre entraîneur espagnol et Roberto De Zerbi. Il est très élogieux envers le tacticien italien qu’il a fait venir à l’été 2024.

Lire aussi : Mercato : Pep Guardiola dit pourquoi il a recruté Donnarumma

À voir

Mercato PSG: Enrique vise une commande spéciale pour l’hiver

« Il y a quelque chose de Guardiola, mais croyez-moi, De Zerbi est un entraîneur unique », a-t-il affirmé dans une longue interview accordée au Corriere Dello Sport. Mehdi Benatia est convaincu de la passion du technicien italien, au point d’indiquer que celui-ci « respire le football et il respire la vie. Dans cet ordre. »

À noter que l’arrivée de De Zerbi sur le banc de l’OM est une aubaine. L’homme de 46 ans souhaitait quitter Brighton après de saisons. Ses envies de départ tenaces ont rapidement alerté la direction marseillaise. Medhi Benatia se souvient en du premier contact avec lui, alors qu’il était à Dubaï.

Une source de transformation à l’Olympique de Marseille

Contacté en visioconférence, RDZ a immédiatement été séduit par le projet de l’OM. « Nous avons parlé des heures au téléphone et il a demandé à pouvoir étendre la conversation à Longoria », a raconté Benatia. L’ancien coach de Sassuolo avait même donné son accord à Marseille avant de finaliser les détails contractuels avec son agent. « Il nous avait déjà dit oui ».

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi prêt à un gros sacrifice pour cette signature

À voir

Mercato ASSE : Ekwah résilie son contrat tout seul

Même s’il est encore loin du brillant palmarès de Pep Guardiola, force est de reconnaitre que De Zerbi exécute un travail remarquable sur le banc phocéen. Sa collaboration est une source de motivation pour le Marocain. « C’est agréable et stimulant, il vit pour le football comme moi », a précisé Benatia.

La manière dont De Zerbi prépare les rencontres « avec passion » confirme que l’OM a misé sur un entraîneur à l’approche tactique singulière. Benatia estime qu’il est capable d’inscrire son nom dans la lignée des plus grands coachs de football.