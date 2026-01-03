ASSE : Horneland tient deux précieux joyaux à Saint-Etienne

Afficher l’index Masquer l’index
Intégrés dans l’équipe professionnelle de l’ASSE pendant la préparation estivale, deux jeunes joueurs au talent remarquable ont conquis Eirik Horneland.
El Jamali bonifie l’équipe de l’ASSE, selon Horneland
Grâce à leur talent et leurs qualités techniques, Nadir El Jamali (18 ans) et Paul Eymard (18 ans) ont réussi à gagner leur place dans le groupe professionnel de l’ASSE. Le premier a fait 12 apparitions cette saison, dont 10 en Ligue 2 et 2 en coupe de France. Eirik Horneland est satisfait de son rendement, tant à l’entraînement que dans les matchs. « C’est fantastique de travailler au quotidien avec un joueur comme Nadir El Jamali. Je crois beaucoup en lui ! », a-t-il déclaré.
Le technicien norvégien ne tarit pas d’éloges sur la pépite internationale U19. « Je pense qu’il mérite plus de minutes de jeu. Il sent le football, est très investi au quotidien […]. Il rend ses coéquipiers meilleurs, car c’est un joueur facile à comprendre, qui ne se précipite jamais. Il est précieux et s’il reste humble et qu’il travaille dur, je lui prédis une grande carrière », a-t-il laissé entendre.
Paul Eymard, le numéro 8 qui manque à Saint-Etienne
Mais Nadir El Jamali n’est pas le seul joueur à avoir séduit le coach de l’AS Saint-Etienne. Paul Eymard aussi, grâce à son profil technique et sa polyvalence. « Je préfère Paul Eymard au poste de numéro 8. Il a vraiment toutes les qualités qu’il faut pour évoluer à ce poste-là. Ça lui permet d’avoir de la verticalité, mais bien sûr qu’il peut jouer un numéro 6 aussi. Mais sa meilleure position pour moi, c’est numéro 8. Il est beaucoup plus impactant en numéro 8 », a-t-il souligné.
Alors que l’ASSE cherche un milieu de terrain « créateur », le Franco-Sénégalais offre une solution en interne à Eirik Horneland. « Est-ce que ce n’est pas une solution à ce que nous manquions ? », s’est interrogé ce dernier.
Notons que Paul Eymard a joué le trois des Verts en coupe de France, jusqu’à leur élimination à Nice. Il a même marqué 2 buts. Cependant, il n’a pas encore fait d’apparition en Ligue 2 cette saison.
