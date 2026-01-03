ASSE : Horneland tient deux précieux joyaux à Saint-Etienne

Intégrés dans l’équipe professionnelle de l’ASSE pendant la préparation estivale, deux jeunes joueurs au talent remarquable ont conquis Eirik Horneland.

El Jamali bonifie l’équipe de l’ASSE, selon Horneland

Grâce à leur talent et leurs qualités techniques, Nadir El Jamali (18 ans) et Paul Eymard (18 ans) ont réussi à gagner leur place dans le groupe professionnel de l’ASSE. Le premier a fait 12 apparitions cette saison, dont 10 en Ligue 2 et 2 en coupe de France. Eirik Horneland est satisfait de son rendement, tant à l’entraînement que dans les matchs. « C’est fantastique de travailler au quotidien avec un joueur comme Nadir El Jamali. Je crois beaucoup en lui ! », a-t-il déclaré.

Le technicien norvégien ne tarit pas d’éloges sur la pépite internationale U19. « Je pense qu’il mérite plus de minutes de jeu. Il sent le football, est très investi au quotidien […]. Il rend ses coéquipiers meilleurs, car c’est un joueur facile à comprendre, qui ne se précipite jamais. Il est précieux et s’il reste humble et qu’il travaille dur, je lui prédis une grande carrière », a-t-il laissé entendre.

Paul Eymard, le numéro 8 qui manque à Saint-Etienne

Mais Nadir El Jamali n’est pas le seul joueur à avoir séduit le coach de l’AS Saint-Etienne. Paul Eymard aussi, grâce à son profil technique et sa polyvalence. « Je préfère Paul Eymard au poste de numéro 8. Il a vraiment toutes les qualités qu’il faut pour évoluer à ce poste-là. Ça lui permet d’avoir de la verticalité, mais bien sûr qu’il peut jouer un numéro 6 aussi. Mais sa meilleure position pour moi, c’est numéro 8. Il est beaucoup plus impactant en numéro 8 », a-t-il souligné.

Alors que l’ASSE cherche un milieu de terrain « créateur », le Franco-Sénégalais offre une solution en interne à Eirik Horneland. « Est-ce que ce n’est pas une solution à ce que nous manquions ? », s’est interrogé ce dernier.

Notons que Paul Eymard a joué le trois des Verts en coupe de France, jusqu’à leur élimination à Nice. Il a même marqué 2 buts. Cependant, il n’a pas encore fait d’apparition en Ligue 2 cette saison.

