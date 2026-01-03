ASSE : Six absents face au Mans, vers une compo remaniée

Cinq joueurs de l’ASSE sont indisponibles et deux sont suspendus contre le Mans FC, ce samedi. Eirik Horneland est contraint de remanier encore sa compo.

Mans FC-ASSE : Lamba et Moueffek titulaires en l’absence de Bernauer et Jaber ?

L’ASSE est encore réduite pour le déplacement au Mans, samedi (20h), lors de la 18e journée de Ligue 2. Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Joshua Duffus et Maxime Bernauer sont indisponibles, tandis que Mahmoud Jaber et Augustine Boakye sont suspendus.

Mais Eirik Horneland récupère pour la première fois Chico Lamba. Victime d’une blessure musculaire depuis le 4 octobre 2025, il fait son retour dans le groupe stéphanois après 3 mois d’absence.

En manque de rythme, le défenseur central portugais devrait démarrer la rencontre sur le banc de touche. Mais il est fort probable que l’entraîneur décide de l’aligner, compte tenu de l’absence de Maxime Bernauer.

Incertain, vendredi, lors de la conférence de presse d’avant-match, Aïmen Moueffek est finalement dans le groupe de de l’AS Saint-Etienne. Il postule dans la Onze de départ, en l’absence de Mahmoud Jaber.

La compo probable de l’ASSE contre le Mans FC

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, C. Lamba, M. Nadé, Ben Old

Milieux : F. Tardieu, A. Moueffek, I. Miladinovic

Attaquants : I. Cardona, L. Stassin, Z. Davitashvili

Remplaçants : B. Maubleu, K. Pedro, S. Stojkovic, L. Gadegbeku, P. Eymard, El Jamali, D. N’Guessan

