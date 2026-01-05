Mercato : Le Real Madrid ouvre la porte au PSG pour Rodrygo

En cas d’opportunité, le PSG ne se privera pas de passer à l’action pour renforcer son effectif durant ce mercato hivernal. Cela tombe bien puisque le Real Madrid ne serait pas forcément opposé au départ de Rodrygo, l’attaquant brésilien, régulièrement associé au club de la capitale. Explications.

Rodrygo pourrait être la grosse surprise du Paris Saint-Germain sur ce mercato d’hiver. Barré au Real Madrid depuis le début de la saison et l’avènement de Xabi Alonso sur le banc, l’attaquant de 24 ans se rapproche de plus en plus d’un départ.

D’après le journaliste Ekrem Konur, plusieurs clubs européens sont déjà sur les rangs pour récupérer l’international brésilien. Mais le Champion de France et d’Europe en titre semble à ce jour le seul à même de boucler cette transaction.

« Course au transfert pour Rodrygo ! Le PSG est considéré comme le seul club ayant le pouvoir financier de le recruter. Mais Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City sont également intéressés. Le Real Madrid n’envisagera de le vendre que si une offre d’environ € 100 millions arrive, sinon, ils veulent le garder », révèle l’Insider turc sur Twitter.

Un an après avoir investi 70 millions d’euros pour déloger Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain va-t-il à nouveau sortir le chéquier pour offrir à Luis Enrique une option offensive de premier plan ? Affaire à suivre…

