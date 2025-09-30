PSG : Le groupe pour le déplacement à Barcelone est connu !

À la veille du choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le PSG a dévoilé la liste des joueurs retenus par Luis Enrique pour ce déplacement en Catalogne.

Le PSG avec Vitinha et Ruiz, mais sans Kvaratskhelia à Barcelone

Découvrez les vingt joueurs du Paris Saint-Germain retenus pour disputer la deuxième journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League face au FC Barcelone, ce mercredi 1er octobre à 21h à l’Estadi Olimpic Lluis Companys. Sorti blessé contre l’AJ Auxerre (2-0), dimanche au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas du déplacement en Catalogne pour le choc contre le Barça après s’être blessé à la cuisse gauche.

Encore trop juste, Désiré Doué est également bien absent, tout comme Ousmane Dembélé et Marquinhos. Par contre, l’entraîneur du PSG Luis Enrique pourra compter sur un milieu de terrain bien au complet, puisque Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz sont dans le groupe pour affronter les Blaugranas.

Le premier avait été sorti dès la 36e minute de jeu contre l’AJ Auxerre après avoir ressenti une gêne musculaire quand Joao Neves et Fabian Ruiz étaient, eux, absents face à l’AJA, le Portugais en raison d’une douleur aux ischios contractée contre l’Atalanta le 17 septembre, l’Espagnol en raison de douleurs musculaires récurrentes.

En outre, Luis Enrique a également convoqué les jeunes Quentin Ndjantou et Mathis Jangeal, qui ont fait leurs premiers pas dans le monde professionnel samedi passé contre Auxerre. Les deux titis enchaînent ainsi une seconde convocation avec l’équipe A, ce qui signifie qu’ils sont désormais inscrits dans la liste B du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

Attaquants : G.Ramos, Barcola, Jangeal, Ndjantou, Mbaye.