Coup de théâtre au PSG: Al-Khelaïfi discute avec Lewandowski

À 37 ans, Robert Lewandowski va-t-il faire une dernière pige au PSG avant de raccrocher les crampons ? En tout cas, le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, se serait longuement entretenu avec l’attaquant du Barça, mercredi soir.

Le PSG prêt à offrir une dernière danse à Robert Lewandowski ?

Après avoir brillé sous les couleurs du Borussia Dortmund, du Bayern Munich et du Bayern Munich, Robert Lewandowski va-t-il rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain pour un dernier gros challenge européen avant la retraite ?

En effet, selon les révélations de RMC Sport, l’international polonais se serait longuement entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi après la victoire héroïque du PSG face au Barça (2-1), mercredi soir, sur la pelouse du Stade olympique Lluís Companys, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. L’occasion pour le buteur barcelonais de témoigner au président parisien qu’il avait été impressionné par la jeunesse et l’état d’esprit du groupe de Luis Enrique.

Peu de temps après, Joan Laporta, le président du club catalan, aurait rejoint les deux hommes et aurait déclaré : « c’est la meilleure équipe que j’ai vue depuis un moment. Vraiment l’ensemble de l’équipe. » Malgré son âge, Lewandowski demeure sans conteste l’un des buteurs les plus dangereux de Liga.

Alors qu’il a connu une légère baisse de forme en seconde partie des deux dernières saisons, une arrivée à Paris lui offrirait l’occasion de découvrir un nouveau projet d’envergure en Europe. Cependant, l’échange avec Al-Khelaïfi et le partenaire de Lamine Yamal illustre avant tout le respect grandissant suscité par le PSG version Luis Enrique, capable de s’imposer à Barcelone avec une équipe remaniée et une jeunesse décomplexée.

Pas forcément une discussion mercato, surtout que depuis l’avènement de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG est désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs. Le profil de Robert Lewandowski est donc très loin des standards actuels des dirigeants parisiens.