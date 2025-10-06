Mercato ASSE : Un nouveau chèque attendu grâce à Saliba !

Une bonne nouvelle se profile pour l’ASSE. Le club stéphanois devrait toucher une belle somme grâce à William Saliba, qui vient de prolonger son contrat à Arsenal

Mercato ASSE : Une clause spéciale pour William Saliba

L’AS Saint-Étienne va sans doute empocher une somme considérable grâce à William Saliba. L’international tricolore a rejoint Arsenal en juillet 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros. à cette période, .les Verts avaient eu la brillante idée d’insérer une clause de 20 % sur une future plus-value du joueur. Cette clause est aujourd’hui perçue comme un trésor.

La raison ? William Saliba a récemment prolongé son contrat avec Arsenal. Le bail du joueur de 24 ans court désormais jusqu’en juin 2030. Cela lui évite de quitter gratuitement Arsenal cet été. « Je me sens comme à la maison (…) je pense que c’est le meilleur endroit où être », a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

Cette prolongation garantit aussi à l’ASSE de toucher quelques millions sur son futur départ. Sachant la valeur marchant de l’ancien Stéphanois est estimé à plus de 80 millions d’euros, selon Transfermarkt. Plusieurs cadors européens sont déjà sur ses traces en vue d’une future collaboration.

Une vingtaine de millions d’euros espérés

Le Real Madrid surveillerait de très près son évolution à Arsenal. Des rumeurs évoquent un prix de 120 millions d’euros pour son transfert. Un montant, s’il était atteint, rapporterait près de 24 millions d’euros aux caisses de l’ASSE. En tout cas, le renouvellement de bail de William Saliba à Arsenal n’est pas un moyen de dissuasion pour l’AS Saint-Etienne.

Il s’agit plutôt d’un investissement sécurisé. Car plus son ancien défenseur performe, plus sa valeur augmente, et plus les retombées financières seront importantes. Le défenseur français est dans la fleur de l’âge. Son ascension en Premier League garantit alors que la clause négociée en 2019 par Sainté n’est pas la fin de l’histoire. Ce n’est que le début d’une attente lucrative.