Mercato PSG : La vérité éclate sur la rumeur Lamine Yamal  

Alors que des rumeurs placent le Paris Saint-Germain à l’affût, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal n’est pas près de signer au club francilien. Mais rien n’est à exclure pour les prochaines années.

Mercato PSG : Le Qatar prêt à une folie pour Lamine Yamal ?

Alors que des rumeurs placent le Paris Saint-Germain à l’affût, Lamine Yamal n’est pas près de quitter les rangs du FC Barcelone pour s’engager en faveur du club de la capitale. Mais rien n’est à exclure forcément pour les prochaines années. Depuis l’avènement de Luis Campos et Luis Enrique, le Paris SG a arrêté d’empiler les stars dans son effectif.

Pourtant, divers médias annoncent le prodige barcelonais dans les radars de Nasser Al-Khelaïfi et du Qatar. L’international espagnol de 18 ans est effectivement suivi comme le rapporte le journaliste Fabrice Hawkins, qui précise tout de même que l’arrivée du jeune homme à Paris n’est pas envisageable à l’heure actuelle. Même si tout est possible sur le marché des transferts.

À voir

ASSE : Mickaël Nadé lance un énorme défi au vestiaire !

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Lamine Yamal chasse Hansi Flick du Barça

« Je vous garantis qu’aujourd’hui, Yamal est très, très loin du PSG. Même s’il a un agent qui est très proche du Paris Saint-Germain, dans l’architecture actuelle, avec le coach et le directeur sportif actuel, il est loin. Après, il est très jeune. Qu’adviendra-t-il dans cinq ans ? On ne sait pas. Dans deux ou trois ans, ça peut aller très vite. Messi aussi, à une époque il était très, très loin du PSG et il s’en est rapproché.

Aujourd’hui oui, c’est très prématuré de parler de Lamine Yamal au PSG même si c’est quand même un joueur qui est suivi. Je ne doute pas qu’au Qatar ils l’apprécient énormément », a notamment expliqué Fabrice Hawkins sur la chaîne YouTube de Canal Supporters. Toutefois, le spécialiste mercato de RMC Sport assure que Yamal n’est pas pour le moment une priorité pour le Paris SG, qui pourrait dépenser une fortune pour le recruter.

Le Paris SG prêt à mettre 200M€ pour Lamine Yamal ?

Les difficultés financières du Barça vont-elles le contraindre à vendre Lamine Yamal dans un avenir proche ? Sous contrat jusqu’en juin 2031, le numéro 10 des Blaugranas pourrait rapporter au moins 200 millions d’euros. Un montant qui pourrait refroidir le PSG actuel.

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG en danger sur un dossier à 15 M€

Lisez aussi : Mercato : Luis Enrique et Campos tranchent pour Lamine Yamal

« Aujourd’hui, il n’entre tout simplement pas dans les plans, mais si un jour il y entre, il faut que ce soit toujours Luis Enrique le coach, ou même s’il est parti il faut que ce soit toujours la même philosophie de recrutement de jeu. Si c’est le cas et qu’il coûte toujours 200 millions d’euros, mais qu’il faut aller le chercher parce que tu as un vrai déficit, je pense que le PSG ne s’interdirait pas dans ce contexte-là, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup de « si », c’est quand même très hypothétique aujourd’hui », a insisté Fabrice Hawkins.

Lire aussi sur Lamine Yamal :

Révélation OM : Lamine Yamal surclassé par un Minot !

Mercato-choc: 350M€, le PSG défie le monde pour Lamine Yamal

À voir

OM : La sortie surprenante de Roberto De Zerbi après Nice !

Tension Real-Barça : La nouvelle provocation de Lamine Yamal