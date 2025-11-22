ASSE : Horneland prépare une surprise face à Nancy

L’ASSE d’Eirik Horneland aborde la réception de Nancy avec une attaque décimée mais un entraîneur déterminé à surprendre. Le Norvégien, fidèle à son pragmatisme nordique, a dévoilé quelques pistes en conférence de presse… tout en entretenant un voile de mystère.

ASSE : Une attaque à reconstruire face à Nancy

Privé de Lucas Stassin (mollet) et Joshua Duffus (réathlétisation), Horneland n’a d’autre choix que de recomposer entièrement son trio offensif. L’entraîneur norvégien ne s’en cache pas : « En pointe, j’ai deux options : Boakye ou un vrai n°9 avec N’Guessan. » Un aveu qui en dit long sur l’incertitude qui plane autour de la ligne d’attaque.

Djylian N’Guessan, revenu du Mondial avec un déficit de rythme, semble néanmoins gagner du terrain : « Djylian est de plus en plus frais… Il a l’air plus en forme. Les deux joueurs auront un rôle important dans la partie », se rassure-t-il. Une déclaration qui laisse entendre que le jeune avant-centre pourrait être plus qu’un simple plan B.

Boakye et Cardona titulaires, Davitashvili en balance

S’il reste indécis sur son avant-centre, Horneland a tranché pour deux éléments : « (Augustine) Boakye démarrera le match, soit sur un côté, soit en pointe. (Irvin) Cardona démarrera aussi. » Deux certitudes dans un secteur qui manque cruellement de stabilité depuis plusieurs semaines. Reste le cas Zuriko Davitashvili, revenu touché après la trêve internationale.

Le coach se veut prudent : « On verra comment se sent (Zuriko) Davitashvili demain. » Une phrase qui résonne comme un possible coup de théâtre de dernière minute, Geoffroy-Guichard en raffole. À l’approche de ce match de la 15e journée, l’ASSE avance dans le brouillard… mais avec des idées. Et parfois, c’est tout ce qu’il faut pour surprendre un promu sûr de ses forces.

