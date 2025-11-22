Mercato PSG : Le clan Hakimi fait un appel du pied au Real !

Formé à la Castilla, Achraf Hakimi n’a pas eu le temps de briller au Real Madrid avant son départ à l’été 2018 au Borussia Dortmund. Malgré un contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, le latéral droit marocain pense toujours aux Merengues.

L’agent d’Achraf Hakimi : « le Real Madrid est sa maison »

Achraf Hakimi, formé au Real Madrid, n’a jamais pu s’imposer dans son club de coeur. Forcément, l’idée d’un retour est dans sa tête, surtout avec la présence de son ami Kylian Mbappé dans le vestiaire. Son agent, Alejandro Camano, a évoqué un possible retour de l’international marocain au Real Madrid dans le futur.

Il confirme que le récent Ballon d’Or africain est très heureux à Paris, où il est l’un des cadres du onze de Luis Enrique. Et si le PSG compte le conserver encore de très nombreuses années, le natif de Madrid attise des convoitises, dont celle des Merengues. Dans une interview accordée à Sport Mediaset, l’agent du défenseur de 27 ans, Alejandro Camano, a évoqué son possible retour au Real.

« Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé chez les équipes de jeunes », a confié Alejandro Camano.

Le latéral marocain reste officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain, mais cette déclaration marque une ouverture inhabituelle dans un dossier que le club parisien pensait verrouillé. Le Real Madrid, en quête d’un futur successeur à Dani Carvajal, suit la situation de très près.

