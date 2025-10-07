Mercato : Le Real Madrid identifie le successeur de Rüdiger

Alors qu’Antonio Rüdiger dispute sa dernière année de contrat, le Real Madrid scrute déjà le marché des transferts afin de mettre la main sur un nouveau défenseur central pour l’été prochain. L’oiseau rare pourrait débarquer en provenance de la Premier League.

Mercato Real Madrid : Un international anglais pour remplacer Rüdiger ?

Un an après Trent Alexander-Arnold, arrivé en provenance de Liverpool, un autre international anglais pourrait rejoindre les rangs du Real Madrid l’été prochain. À la recherche d’un défenseur central pour remplacer Antonio Rüdiger, dont le contrat expire en juin 2026, les dirigeants madrilènes auraient des vues sur le défenseur de Crystal Palace, Marc Guehi, selon les informations de Sky Germany.

La Maison-Blanche, qui a dû faire une croix sur William Saliba après sa prolongation à Arsenal, aurait décidé de jeter son dévolu sur l’autre top défenseur de Premier League. L’international anglais est en fin de contrat à Crystal Palace en juin prochain et ne devrait pas prolonger.

Une opportunité du marché que Florentino Pérez aimerait saisir pour tourner la page du rugueux défenseur allemand de 32 ans. Âgé de 25 ans, Marc Guehi est considéré comme l’un des meilleurs centraux du championnat anglais et ne manque pas de prétendants.

Rude bataille à venir pour la signature de Marc Guehi

Marc Guehi pourrait être l’un des principaux tubes du mercato de l’été 2026. Outre le Real Madrid, d’autres grands clubs européens comme Liverpool, Manchester City, Chelsea, Barça et le Bayern Munich étant également sur les rangs pour récupérer le joueur de Crystal Palace à la fin de la saison en cours. En effet, le journaliste Florian Plettenberg rapporte que le Champion de Bundesliga suit de près la situation du natif d’Abidjan.

Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, est décrit comme un « grand admirateur » du défenseur central de Crystal Palace. Si bien que les premières discussions avec les représentants de l’ancien partenaire de Michael Olise auraient déjà eu lieu, traduisant l’intention du Rekordmeister de recruter l’Anglais.

Toujours selon la même source, le club bavarois vise un transfert gratuit possible en 2026, bien que cette opération puisse dépendre de l’avenir de Dayot Upamecano et Kim Min-jae. D’ailleurs, Vincent Kompany, le coach du Bayern Munch, compte sur la présence d’Olise pour convaincre Marc Guehi de rejoindre la Bundesliga.