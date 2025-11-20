OL : Sanctions en vue contre deux responsables de Lyon

L’entraîneur intérimaire et le Directeur technique de l’OL vont passer devant la Commission de discipline de la LFP, pour leurs critiques sur les arbitres du choc perdu par Lyon contre le PSG.

OL : Maciel et Louis-Jean devant la Commission de discipline de la LFP

Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean avaient critiqué sévèrement l’arbitrage de Benoît Bastien, après la défaite de l’OL face au PSG (2-3), lors de la 13e journée de Ligue 1. Le coach et les dirigeants avaient contesté certaines décisions des arbitres sur le terrain et ceux de la VAR, notamment pour une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann. Une faute évidente non sifflée, qui avait débouché sur le deuxième but des Parisiens.

Lisez aussi : OL Mercato : Lyon tient le nouveau Rayan Cherki

À voir

Ligue 1 : Grande nouvelle au PSG avant la réception du Havre

La Direction de l’arbitrage de la FFF avait désavoué Benoît Bastien et les arbitres de la VAR, confirmant qu’il y avait bel et bien une faute sur le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais.

Malgré tout, Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean seront entendus, mercredi prochain, pour les propos tenus à l’encontre des officiels de la rencontre.

Remettant en cause les décisions arbitrales, l’adjoint de Paulo Fonseca avait déclaré sur Ligue 1+ : « Le deuxième but du PSG est un scandale. La meilleure équipe d’Europe (le PSG) n’a pas besoin de jouer à 16, je compte la VAR aussi ». Quant à Matthieu Louis-Jean, il avait estimé que « l’arbitrage de monsieur Bastien a été une catastrophe. »

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Grosse révélation sur l’arrivée d’Endrick à Lyon

OL Mercato : Un ancien du Real et de Lyon oriente Endrick

À voir

LOSC : Coups durs pour Bruno Genesio avant le Paris FC !

Mercato OL : Tout s’accélère pour l’arrivée d’Endrick à Lyon