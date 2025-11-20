Ligue 1 : Grande nouvelle au PSG avant la réception du Havre

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Le Havre AC le samedi à 21h05. À deux jours de cette rencontre, le club de la capitale a reçu une grande nouvelle concernant l’effectif de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé dans le groupe du PSG contre Le Havre ?

Le Paris Saint-Germain entrevoit enfin des retours importants. Blessé au mollet contre le Bayern Munich (1-2) avant la trêve, Ousmane Dembélé a repris l’entraînement individuel et ses sensations sont nettement meilleures. D’après RMC Sport, l’attaquant de 28 ans est attendu dans le groupe face à Tottenham, mercredi prochain, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, mais sa journée de vendredi sera décisive.

En effet, le média sportif explique que si tout se passe bien pour Ousmane Dembélé, sa présence dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de l’équipe de Didier Digard, samedi soir, n’est pas exclue, même si le staff parisien assure qu’aucun risque ne sera pris avec le Ballon d’Or 2025.

« La journée de ce vendredi devrait s’avérer déterminante pour l’avenir immédiat d’Ousmane Dembélé. S’entraînera-t-il avec le groupe ? Sera-t-il encore mentionné dans le point médical du PSG ? Si tous les voyants étaient au vert, rien n’interdit de penser que son retour dans le groupe pourrait même être avancé à ce week-end, face au Havre samedi (21h05).

Au club, on explique qu’aucun risque ne sera pris », rapporte le journaliste Fabrice Hawkins. Absent des terrains depuis sa blessure le 4 novembre dernier, Ousmane Dembélé pourrait ainsi faire son retour dans le groupe du PSG en Ligue 1 dès ce weekend.

