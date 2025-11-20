LOSC : Coups durs pour Bruno Genesio avant le Paris FC !

Les voyants sont au rouge pour le LOSC avant le choc face au Paris FC en Ligue 1. Le tacticien du club, Bruno Genesio devra composer sans plusieurs cadres.

LOSC : Nathan Ngoy très incertain contre le Paris FC

Nathan Ngoy pourrait manquer la réception du Paris FC. Le défenseur du LOSC, revenu blessé de son premier rassemblement avec la sélection belge, reste en effet très incertain. La blessure, située à la main, complique son retour à Lille. La Fédération belge a annoncé lundi son forfait pour la rencontre face au Liechtenstein. Ngoy, touché à la main, a quitté le groupe plus tôt que prévu. La gêne semblait sérieuse.

Plusieurs sources évoquent une possible fracture de la main droite. Et si cela se confirme, Nathan Ngoy ne pourra pas affronter les Parisiens au stade Pierre-Mauroy. Le staff lillois suit son état de près, mais rien n’indique, pour l’instant, qu’un retour rapide soit possible. Le club, lui, n’a pas communiqué. Pas de précision sur la gravité. Pas d’indice sur un retour à l’entraînement.

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio retient son souffle. Le LOSC manque déjà de cadres pour ce rendez-vous. Alexsandro et Ousmane Touré sont toujours à l’infirmerie. Le troisième gardien, Caillard, également. Ethan Mbappé reste trop juste pour reprendre. À cette liste s’ajoutent deux suspensions : le capitaine Benjamin André et le latéral gauche Verdonk.

