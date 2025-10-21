RC Lens : Forte décision de la LFP avant le choc contre l’OM

Le choc RC Lens-OM est prévu ce samedi soir au stade Bollaert. La Ligue a pris une décision forte pour ce choc : Stéphanie Frappart sera au sifflet.

RC Lens-OM : Stéphanie Frappart, arbitre principal du choc

Le RC Lens est en pleine ascension. Fort de son succès (2-1) face au Paris FC, le club entraîné par Pierre Sang s’est positionné au pied du podium.. Les Sang et Or n’ont plus que deux points de retard sur le leader du championnat, l’OM. Ces deux équipes vont d’ailleurs s’affronter samedi prochain à Bollaert (21h05).

Tous les regards se tournent vers ce choc qui opposera les deux meilleures défenses de Ligue 1. Le Racing club de Lens et l’Olympique de Marseille ont encaissé chacun 7 buts en 8 matchs. Autant dire tout de suite que ce duel promet d’être électrique et très stratégique. Et pour diriger ce match de la 9e journée, la LFP a fait son choix.

L’instance a désigné Stéphanie Frappart comme arbitre principale. Elle sera assistée de Mikaël Berchebru et Alexis Auger. Jérôme Brisard et Stéphane Bré compléteront l’équipe en charge de la VAR. Notons que Stéphanie Frappart était au sifflet de deux matchs de Ligue 1 cette saison. Le dernier match des Lensois qu’elle a officié remonte au 15 mars, lors d’une victoire 1-0 contre Rennes.

Pierre Sage lancé déjà les hostilités

La présence d’une arbitre de ce calibre témoigne de l’enjeu de ce choc. Le RC Lens tentera d’améliorer ses statistiques sous ses ordres ce samedi à domicile contre l’OM. Pierre Sage a même déjà lancé les hostilités.

L’entraîneur des Sang et Or compte enchainer une troisième victoire consécutive face à Marseille. « Maintenant ce qui compte, c’est la passe de trois », a-t-il déclaré dans des propos captés par Ligue 1+.