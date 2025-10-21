Champions League : Mauvaise nouvelle au PSG avant Leverkusen

À quelques heures de la rencontre contre le Bayer Leverkusen pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le PSG.

PSG : Le coup d’arrêt continue pour un crack de Luis Enrique

Si Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marquinhos signent leur retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Leverkusen à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, d’autres cadres de Luis Enrique sont encore à l’infirmerie.

Blessé à la cuisse gauche lors de la victoire face à l’Atalanta Bergame (4-0) le 17 septembre passé, lors de la première journée de cette compétition européenne, Joao Neves n’a toujours pas repris la compétition. Le milieu de terrain de 21 ans manquera encore le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir, soit son sixième match consécutif sans jouer.

D’après le dernier communiqué médical du club de la capitale, l’international portugais poursuit sa récupération « de manière positive », mais sans précipitation afin d’éviter toute rechute. Une information confirmée par le journaliste Abdellah Boulma, qui assure que Neves n’a pas rechuté, mais le staff parisien a préféré jouer la carte de la prudence.

« Pas de rechute pour Joao Neves. Le staff a simplement décidé de lui accorder un peu plus de temps de récupération pour garantir une reprise sans risque », a précisé le journaliste sur Twitter. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a donc tout simplement pris la décision de se passer des services de Joao Neves afin d’allonger son temps de récupération et de limiter au maximum les risques de rechute à cause d’une reprise trop prématurée. Les supporters parisiens peuvent donc souffler.