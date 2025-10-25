Mercato OL : Avant Strasbourg, Paulo Fonseca passe aux aveux

Face aux médias ce vendredi, à deux jours de la réception du RC Strasbourg, Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, est revenu sur le dernier mercato estival et le départ de plusieurs cadres en attaque.

Mercato OL : Paulo Fonseca ne regrette pas le départ des stars

Avant un choc important de Ligue 1 contre le Racing Club de Strasbourg (3e), Paulo Fonseca s’avance avec lucidité et un brin de nostalgie. Si l’Olympique Lyonnais (5e) reste solide dans les résultats, le technicien portugais reconnait que la puissance offensive de son équipe n’a plus la même saveur que l’an passé après les départs de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

En effet, avec Martin Satriano, Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez et Malick Fofana, l’OL ne possède plus de noms clinquants dans le secteur offensif. Toutefois, l’équipe lyonnaise a réussi à compenser ce manque par un collectif plus fort qui parvient à se procurer d’énormes occasions. Paulo Fonseca ne regrette donc pas les stars qui ont quitté le navire lyonnais.

« Quand nous avions des difficultés, il y avait Rayan Cherki, Thiago Almada et Alexandre Lacazette qui pouvaient marquer seuls. Aujourd’hui, nous créons beaucoup, mais nous n’avons pas vraiment la qualité individuelle de l’an dernier.

Nous sommes plus forts collectivement par rapport à l’an dernier. Nous avons marqué à tous les matchs. Il faut peut-être créer davantage pour marquer plus, mais nous sommes une grande force. Le groupe croit beaucoup dans cette mentalité de jouer comme une équipe », a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse.