PSG Mercato : Cristiano Ronaldo au Paris SG, la folie prend forme

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2022 à 12:05

Désormais libre de tout engagement après sa récente rupture à l’amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait débarquer au PSG cet hiver.

Réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le même maillot, tel est l’énorme pari que le Paris Saint-Germain voudrait tenter durant le prochain mercato hivernal. Après son interview fracassante sur Talk TV, l’attaquant de 37 ans et le club anglais ont convenu d’une séparation prématurée alors que leur collaboration devait initialement prendre fin le 30 juin prochain.

À la recherche d’un nouveau projet majeur avant de raccrocher les crampons, la star portugaise avait clairement ouvert la voie à une arrivée au PSG pour former un quatuor de feu avec Messi, Neymar et Mbappé. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots », a confié Ronaldo sur un éventuel transfert au Paris SG. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens s’activeraient bien dans le sens d’une arrivée de CR7 cet hiver.

Mercato PSG : Rencontre le Paris SG et le clan Cristiano Ronaldo ?

Courtisan de longue de Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain serait déterminé à profiter de sa situation actuelle pour l’attirer sans aucune indemnité de transfert. D’après les renseignements livrés ces dernières heures par le portail transalpin TMW, le Champion de France en titre rêverait effectivement d’ajouter le quintuple Ballon d’Or à son armada offensive. En marge de la Coupe du Monde, qui se dispute au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi aurait notamment rencontré les représentants l’ancien avant-centre du Real Madrid pour évoquer son arrivée en Ligue 1 sur une courte durée.

Toujours selon la même source, les Rouge et Bleu partent avec un réel avantage dans ce dossier grâce à l’excellente relation qu’entretiennent Luis Campos et Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo. Désireux de disputer la Ligue des Champions, le mythique numéro 7 portugais pourrait ainsi s'engager en faveur du PSG jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre la MLS ou l'Arabie Saoudite l'été prochain.

Affaire à suivre donc…