LOSC 6 – 1 FC Metz : Metz coulé à tous les niveaux

Ce dimanche, le match LOSC 6-1 FC Metz de la 9e journée de Ligue 1 n’a laissé place à aucune surprise. Lille fut sans pitié pour le dernier du classement dans tous les compartiments du jeu.

LOSC 6 – 1 FC Metz : une équipe lilloise sentencière

Les intentions de Bruno Génésio, en recevant le FC Metz, étaient claires : profiter de ce match contre un adversaire de faible niveau pour recoller au trio de tête.

Et les choses ont démarré très fort et trop vite avec un premier but inscrit par Hamza Igamane à la 24e minute. Félix Correia, à la 34e, a lui ouvert son compteur de buts puisqu’il va doubler sa mise à la 53e minute du match.

Ce retour de pause ne sera pas de tout repos pour les Messins, dominés de la tête aux pieds par des Lillois inarrêtables. Et lorsqu’on croit Lille calmé, parce que son succès est sécurisé, c’est là que Romain Perraud intervient à la 64e pour porter le score à 4-0.

Des buts comme jamais

Dure soirée pour le FC Metz qui va en plus encaisser un 5e but par Benjamin André à la 82e avant de remplir le carton d’un 6e et dernier but d’Hákon Arnar Haraldsson à la 90+3e. Ce qu’il y a de plus affolant dans ce match est le degré de domination du LOSC.

Ibou Sane sauve bien, en vérité, l’honneur du FC Metz avec son but à la 90+5e, mais ne peut évidemment rien changer à la messe qui était déjà dite.

Les protégés de Bruno Génésio ont frappé 21 fois au but dans cette rencontre, dont 13 tirs cadrés contre seulement 5 pour Metz. Ce fort engagement des Dogues passe le message d’une claire envie d’empiler les buts. La possession de balle fixée à 62 % ne laissait entrevoir aucune inversion de la situation.

L’OM coursé par les Dogues

Le jeu lillois a été tout en maîtrise, toujours très séduisant. Les joueurs sont affublés de 91 % de précision dans leurs passes, ce qui confirme une préparation de qualité pour une rencontre importante pour des Lillois ambitieux.

Cette large victoire est une belle opération pour le LOSC, qui revient là à 1 point de l’OM, actuel troisième au classement de Ligue 1.

