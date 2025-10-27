OM-Angers : La LFP prend une forte décision avant le match !

La LFP a choisi l’arbitre qui sera aux commandes du choc OM-Angers. Il est question de Thomas Léonard, qui rappelle de bons souvenirs au public du Vélodrome.

Thomas Léonard au sifflet du match OM-Angers

Ce samedi, l’Olympique de Marseille pouvait reprendre la tête du classement en Ligue 1. C’est raté ! Les hommes de Roberto De Zerbi ont été battus par le RC Lens. Pourtant, tout avait bien commencé pour l’OM.

Les Olympiens avaient ouvert le score grâce à Mason Greenwood dès la 17e minute. Mais ils ont été rattrapés par leurs approximations défensives. Les Marseillais ont été renversés (2-1) par les Sang et Or. Cette défaite conclut une semaine compliquée pour Marseille.

Mercredi, l’OM avait déjà chuté face au Sporting (2-1) en Ligue des Champions. Ces revers consécutifs font tachent pour une équipe qui vise le titre de Champion de France cette saison. Les Phocéens devront vite se remettre la tête à l’endroit, surtout que le prochain défi est prévu ce mercredi face à Angers. L’OM devra impérativement s’imposer à domicile.

Des statistiques favorables pour Marseille

Pour arbitrer cette rencontre, la LFP a porté son choix sur Thomas Leonard. Cet arbitre de 44 ans semble porté chance aux Olympiens. Les statistiques parlent d’elles même : L’OM n’a concédé aucune défaite sous sa direction en huit matchs.

❗️Thomas Leonard sera au sifflet pour OM-Angers. pic.twitter.com/icleC5F9ye — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 27, 2025

Le bilan des Marseillais avec Thomas Leonard au sifflet est de 5 victoires et trois 3 nul. Cette saison, il a déjà dirigé l’Olympique de Marseille lors de la 4e journée contre le FC Lorient (4-0). Cette statistique favorable ne garantit cependant rien. L’OM devra livrer une prestation solide face à Angers en vue de se relancer dans la course au titre.