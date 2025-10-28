OM : Gros malaise autour de Pavard, le vestiaire s’en mêle !

Élément important du début de saison de l’OM, Benjamin Pavard traverse actuellement une phase très compliquée. Au point où le vestiaire marseillais monte au créneau pour le défendre.

OM : Le vestiaire fait bloc derrière Benjamin Pavard

L’Olympique de Marseille sort d’une semaine désastreuse. Les Olympiens ont concédé deux défaites consécutives. Ces revers, d’abord en Ligue des champions face au Sporting Portugal (2-1), puis en Championnat contre le RC Lens (2-1), ont mis en exergue les erreurs défensives de Benjamin Pavard.

L’international français était impliqué sur les deux buts encaissés face au Sporting. Il a ensuite concédé un penalty et marqué contre son camp face aux lensois. Ce qui a immédiatement provoqué l’ire de certains supporters et observateurs de l’OM. Malgré un message d’excuses via Instagram, les critiques n’ont pas cessé.

Face à cette tempête médiatique, le vestiaire marseillais a décidé de voler au secours de Benjamin Pavard. Pierre-Emerick Aubameyang lui a apporté un soutien clair et sans équivoque devant la presse. « On est avec lui. […] Cela fait partie du football mais j’ai confiance en lui », a martelé l’attaquant gabonais, se faisant le porte-voix de ses partenaires.

De Zerbi balaie les polémiques autour de l’Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi a lui aussi pris la défense de son défenseur polyvalent. L’entraîneur de l’OM a rejeté fermement les « polémiques » autour du club qu’il juge nuisibles. Le technicien italien est agacé par ces critiques. « Ce sont vraiment des gens qui n’aiment pas l’OM », a-t-il répliqué.

Le technicien italien a insisté sur la nécessité de rester concentré sur l’essentiel, match après match. Il minimise l’impact des deux défaites sur l’état de son groupe, estimant que ce sont des « choses qui arrivent » dans le football. L’Olympique de Marseille reste donc uni pour sortir de cette mauvaise passe.