PSG : Un plan secret pour remplacer Achraf Hakimi fuite !

L’absence d’Achraf Hakimi pour les deux prochains matchs du PSG a relancé les débats sur sa succession. Mais l’entraîneur Luis Enrique a déjà tout prévu en interne pour le remplacer.

PSG : Luis Enrique inventif face à l’absence d’Achraf Hakimi

Toujours aussi percutant dans son couloir droit, Achraf Hakimi semble inépuisable. L’international marocain a livré une prestation remarquable samedi dernier face à Brest. Il a signé un doublé lors de la victoire de son équipe (3-0). Il s’agissait là de son 80e match disputé depuis juin 2024.

Devant cette accumulation d’efforts et des blessures récurrentes au sein de son effectif, le staff du PSG a pris une forte décision : lui accorder un repos prolongé cette semaine. Achraf Hakimi va ainsi manquer les match contre Lorient et Nice. Cette mise au repos sert aussi de prélude à une absence bien plus longue.

La latéral droit de 25 ans participera à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, du 21 décembre au 18 janvier prochain. Il laissera donc un vide au PSG qu’il faudra vite combler. C’est pourquoi Luis Enrique prépare déjà l’intérim.

Marquinhos et Zaïre-Emery comme solutions alternatives

Il est vrai que le non-recrutement d’une doublure spécialisée à l’arrière droit avait soulevé des questions lors du mercato estival. Mais le technicien espagnol privilégie jusqu’ici des solutions internes et inventives. L’une d’entre elles consiste à repositionner Marquinhos à droite, indique Daily Mercato.

Le défenseur brésilien reste un taulier de la défense centrale. Il a aussi prouvé sa polyvalence à ce poste. Il a évolué en tant que latéral droit à 23 reprises avec le PSG. Luis Enrique envisagerait aussi de s’appuyer sur la polyvalence de Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain a déjà joué trois rencontres de Ligue 1 à ce poste.

Enfin, le jeune David Boly pourrait profiter de la situation pour se faire une équipe première du PSG. Le latéral droit de 16 ans déjà été convoqué par Luis Enrique avec les pros. Il représente un potentiel joker. Quoi qu’il en soit, Enrique fait pleinement confiance à son groupe. « Quand Hakimi ne joue pas, on a des options très valides », avait-il déclaré.