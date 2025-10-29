Le Vert qu’espéraient les supporters de l’ASSE depuis le début de la saison a été aperçu hier face à Pau FC. Dans la foulée de la célébration, Eirik Horneland a plutôt pointé ce qui le frustre.

AS Saint-Étienne – Pau (6-0) : Horneland pointe l’inconstance

De 1, de 2 jusqu’à 6-0, c’est le lourd score infligé par l’AS Saint-Étienne à Pau FC dans le cadre de la 12ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts reviennent ainsi à la 2ᵉ place du championnat. Le technicien Eirik Horneland a été séduit par ses joueurs et ne cache pas sa joie.

Selon le coach stéphanois, ses joueurs ont produit “une très belle entame” en étant “impliqués dès le coup d’envoi”, ce qui a complètement changé le match et son issue. Ce genre de début de rencontre booste la confiance des joueurs, et le score en atteste.

À voir

Mercato PSG : Campos prépare un joli coup à 0€ au Barça

Sauf que le Norvégien estime ne pas être toujours aussi bien suivi dans son approche par ses joueurs, qui font montre d’un double visage préjudiciable au parcours de l’AS Saint-Étienne.

“Ça me frustre de voir ce changement de visage d’un match à l’autre, on fait preuve de trop d’irrégularité et il y a de quoi en être agacé”, a-t-il confié après le match.

Autrement, Eirik Horneland croit bénéficier d’une équipe de “top niveau quand elle met les ingrédients qu’il faut”.

ASSE : Joshua Duffus et Irvin Cardona salués par Eirik Horneland

La réalité est que l’ASSE est sur une lourde semaine à 3 matchs, et pourtant les joueurs affichent une grande capacité à montrer de belles choses.

Horneland se réjouit tout particulièrement de la prestation de joueurs comme “Joshua Duffus”, qui a apporté de “l’énergie”, quand “Irvin Cardona offrait de la verticalité”. Le coach de l’ASSE est très heureux du résultat de ce match qui relance son équipe dans la course au titre en Ligue 2 cette saison.

Lire aussi sur ASSE-Pau FC

ASSE – Pau FC : Anthony Briançon règle ses comptes, sans pitié

L’ASSE écrase Pau FC et efface l’humiliation d’Annecy !

À voir

OM : De Zerbi tient le remplaçant surprise d’Amine Gouiri

ASSE : La grosse annonce de Larry Tanenbaum avant Pau FC