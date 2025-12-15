ASSE : Une alerte lancée sur le mercato de Saint-Etienne

Les derniers résultats de l’ASSE ne rassurent guère, alors que KSV a fait un mercato XXL. Pour cet été, les dirigeants vont encore investir, sans pour autant résoudre le souci récurrent de l’équipe.

ASSE : Un bilan alarmant à la mi-saison

L’ASSE finira sur le podium à la mi-saison au pire des scénarios, après les deux derniers matchs de l’ESTAC et du Red Star, respectivement contre Boulogne-sur-Mer et le SC Bastia. Les Verts sont provisoirement deuxièmes. Ils sont donc dans leur objectif majeur, celui de se qualifier directement pour la montée en Ligue 1.

Néanmoins, les statistiques de l’équipe d’Eirik Horneland ne sont pas de nature à assurer. Elle a concédé 25 buts, 5 défaites et 3 matchs nuls en 17 journées de championnat. Elle possède la 3e mauvaise défense du championnat.

Mercato OM : La venue d’Antoine Griezmann prend l’eau

Sur les huit derniers matchs de Ligue 2, le bilan de l’AS Saint-Etienne est inquiétant. Il est de 4 défaites, 1 nul et 3 victoires. Le match nul a été concédé au stade Geoffroy-Guichard, face à la lanterne rouge de la Ligue 2, le SC Bastia (2-2).

Eirik Horneland : « On sous-performe… »

L’équipe d’Eirik Horneland a évidemment des performances et résultats irréguliers. « On sous-performe, on manque trop souvent de concentration et d’application. On prend beaucoup trop de buts et on manque d’engagement sur ces tâches défensives. C’est ce qui nous fait mal dans les têtes, car on court trop souvent derrière le score », a-t-il regretté.

Mercato ASSE : KSV va se planter à nouveau, selon Molina

Pour cet hiver, l’ASSE devrait se renforcer en défense et au milieu. Se prononçant sur le bilan du club à la mi-saison, Romain Molina confirme la tendance. Il assure que les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) « vont encore dépenser » pendant le mercato d’hiver, comme depuis leur arrivée dans le Forez en juin 2024. Mais sans résoudre le problème défensif dont souffre leur équipe.

« Ce problème existait déjà au moment du rachat et c’est notamment ce qui a précipité la relégation l’an dernier, mais il n’a toujours pas été résolu, avec les millions dépensés », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Ce problème existait déjà au moment du rachat et c'est notamment ce qui a précipité la relégation l'an dernier, mais il n'a toujours pas été résolu malgré les millions et millions dépensés



Je me demande quelle excuse… — Romain Molina (@Romain_Molina) December 14, 2025

Pour rappel, le groupe canadien a dépensé 25 M€ lors du dernier mercato d’été. Toutefois, ils ne sont toujours pas assurés de retrouver la Ligue 1, vu les résultats en dents de scie de l’AS Saint-Etienne. « Je me demande quelle excuse aura cette fois la direction pour s’être à nouveau planté », s’interroge le journaliste indépendant.

