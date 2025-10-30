Catastrophe à l’OM : Les effets d’un départ se font sentir !

L’OM a concédé le nul face Angers (2-2) dans les derniers instants du match. Un échec que Robinio Vaz attribue à un évènement inquiétant : le malaise de Bilal Nadir a eu des répercussions sur ses coéquipiers.

OM : Le tournant du match face à Angers

L’Olympique de Marseille poursuit sa mauvaise passe. Malmenés par Angers en première période, les Olympiens avaient renversé le score grâce à un doublé de Robinio Vaz. Mais les Angevins ont égalisé dans le temps additionnel (2-2). Les hommes de Roberto De Zerbi ratent ainsi une belle occasion de reprendre la tête de Ligue 1.

L’OM reste sur une série de trois matchs sans victoire en huit jours. Dans ces conditions, De Zerbi n’est pas épargné par les critiques. Certains observateurs estiment que Marseille bascule désormais dans une « période cataclysmique ». Notons que ce match nul a aussi été marqué par une scène effroyable. Bilal Nadir a été victime d’un malaise à la 87ème minute de jeu.

Robinio Vaz l’assure, la sortie de Bilal Nadir a déstabilisé l’équipe

Le jeune milieu de terrain a dû quitter ses partenaires sur civière. Cela a suscité l’inquiétude de tout le Vélodrome. Au coup de sifflet final, Robinio Vaz est revenu sur cet incident. Il a souligné l’impact psychologique de ce malaise sur la fin du match.

« La sortie de Nadir ? Ouais, ça nous a sorti un peu du match J pense que s’il était là, on aurait fait beaucoup de trucs avec lui », a-t-il confié à Ligue 1+. Quoi qu’il en soit, ce nul frustrant confirment les difficultés actuelles de l’OM. Les Olympiens doivent vite trouver des solutions pour sortie de cette spirale négative.

