L’OM encore puni : Une sanction tombe après Angers !

La frustration est palpable à l’OM après son nul (2-2) face à Angers. Et le club phocéen vient de perdre une autre bataille. Le Tribunal administratif de Dijon a interdit le déplacement de ses supporters ce samedi à Auxerre.

La mauvaise passe de l’Olympique de Marseille se poursuit. Ce mercredi soir, les Olympiens étaient revenus au score et avaient même pris l’avantage face face à Angers. Ils ont cependant été incapables d’éviter l’égalisation en fin de match (2-2). Ce nul frustrant intervient dans un contexte tendu. L’OM reste sur une série de trois matchs sans victoire.

Et comme si cela ne suffisait pas, le club entraîné par Roberto De Zerbi fait face à une nouvelle sanction extra-sportive. L’OM sera privé de ses supporters ce samedi à Auxerre. Malgré les efforts de la direction phocéenne et des groupes de supporters pour la faire annuler, cette mesure est finalement maintenue.

Le Tribunal administratif de Dijon a en effet débouté l’OM dans sa démarche. « Les supporters marseillais sont interdits de déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps pour le match AJ Auxerre–OM », a confirmé la direction marseillaise dans son communiqué. Cette interdiction s’explique par des débordements enregistrés lors des précédents chocs entre Phocéens et Auxerrois.

De multiples épisodes de débordements entre les deux camps

La préfecture de l’Yonne avait notamment justifié sa sanction en rappelant les altercations violentes survenues la saison dernière. Ces deux rencontres avaient été remportées par les Auxerrois, dans un climat tendu. Le coup de sang de Pablo Longoria en fin de saison le prouve. L’OM devra donc se rendre à Auxerre sans le soutien de ses supporters.

Cette interdiction de déplacement passe difficilement auprès des fans, agacés par les récentes contreperformances de leur équipe. Roberto De Zerbi et ses hommes tenteront de s’imposer face à l’AJA afin de se relancer en championnat et apaiser les tensions autour du club.