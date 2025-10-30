L’OM humilié : L’OL fait une annonce pour Endrick !

La situation délicate d’Endrick au Real Madrid alerte ses prétendants. Et si l’OM semblait bien partie pour le recruter, le Brésilien se dirige finalement vers Lyon. La présidente de l’OL, Michele Kang, a même fait une annonce intrigante sur ce dossier.

Mercato : Endrick file vers Lyon, Michele Kang vend la mèche ?

Sa situation est de plus de plus intenable au Real Madrid. Endrick n’a jusqu’ici disputé aucun match sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. Ce traitement est devenu insupportable pour l’attaquant brésilien. Ce dernier entend profiter du prochain mercato hivernal pour aller voir ailleurs. L’Olympique de Marseille semblait alors en position favorable pour l’accueillir.

La perspective d’un prêt d’Endrick à l’OM prenait même de l’épaisseur ces dernières semaines. Mais voilà que l’intrusion de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier a tout changé. Les Gones, privés d’un avant-centre de métier, voient en Endrick le renfort offensif idéal pour la deuxième partie de saison.

L’emballement médiatique autour de cette piste a également été alimenté par une séquence impliquant la présidente de l’OL. Michele Kang a été interrogée par un fan sur le réseau X avec la célèbre formule de transfert : « Endrick, here we go ? ». Sa réponse en a surpris plus d’un. « Here we go », a répondu l’américaine.

Une préférence pour le projet lyonnais, l’OM écœuré

Cette déclaration est considérée comme une simple maladresse. Car les images montrent que Michele Kang n’avait pas bien compris la question. Cela peut donc être interprété comme une fausse alerte. Toutefois, la préférence d’Endrick pour le projet lyonnais semble, bien réelle. Ce choix est un coup dur pour l’OM.

« 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗔̀ 𝗟𝗬𝗢𝗡 : 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢 » ❤️💙



Des supporters de l’OL ont interpellé Michele Kang (présidente de l’OL) au sujet d’Endrick 😭 https://t.co/gKylpOkYep pic.twitter.com/eruWNB0d5r — Vibes Foot (@VibesFoot) October 29, 2025

Le jeune attaquant brésilien considèrerait Lyon comme la meilleure destination possible pour regagner du temps de jeu. Il a un objectif en ligne de mire : maximiser ses chances d’être convoqué pour la prochaine Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

L’absence d’un véritable avant-centre titulaire à l’OL lui offre la garantie d’obtenir un temps de jeu considérable sur le terrain. Les négociations progressent entre les différentes afin de parvenir à un accord. Même si l’Olympique de Marseille n’a pas encore son dernier mot.