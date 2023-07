Si Luis Campos est très actif sur le marché dans le sens des arrivées, le PSG va devoir aussi gérer le cas des indésirables. Un gros se prépare en attaque.

Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N’Golo Kanté, l’Arabie saoudite continue de faire ses courses en Europe et cette fois, c’est le Paris Saint-Germain qui serait dans le collimateur. Après avoir échoué d’attirer Lionel Messi, Marco Verratti et Neymar, la Saudi Pro League serait désormais aux trousses de Mauro Icardi. De retour d’un prêt très réussi en Turquie du côté de Galatasaray, l’attaquant de 30 ans est revenu au PSG, où il ne devrait pas rester la saison prochaine. Cela tombe bien puisqu’un club saoudien serait prêt à une petite folie pour le recruter dès cet été. Le Paris SG pourrait y avoir son compte.

Mercato PSG : Un salaire vertigineux offert à Mauro Icardi

En effet, le journal italien Corriere della Serra confirme que les propriétaires d’Al Shabab, 4e de la Saudi Pro League la saison dernière, proposerait à Mauro Icardi un salaire de 80 millions d’euros sur deux saisons, soit 40 millions d’euros annuels, pour obtenir sa signature d’ici le 1er septembre. À la recherche de sa grosse star comme c’est la mode en ce moment, le club saoudien serait ainsi prêt à dérouler le tapis rouge à l’international argentin.

Et ce n’est pas tout. Encore lié à l’ancien capitaine de l’Inter Milan jusqu’en juin 2024, le Paris Saint-Germain se verrait offrir un chèque de 20 millions d’euros pour lui délivrer un bon de sortie. Un montant totalement inespéré pour un joueur que le club de la capitale française espérait voir partir cet été contre une enveloppe de 10 millions d’euros.

La proposition d’Al Shabab serait donc vue comme une grande nouvelle pour les Rouge et Bleu, mais Wanda Nara, l’épouse et agente d’Icardi, rêverait toujours d’un retour en Italie. De son côté, le compatriote de Lionel Messi aimerait rester en Turquie pour poursuivre son aventure avec Galatasaray, club pour lequel il a inscrit 22 buts et donné 7 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues.