PSG – OGC Nice : Une mise à l’écart fait beaucoup parler

Le choc de Ligue 1 entre le PSG et l’OGC Nice, comptant pour la onzième journée, sera marqué par une absence majeure chez les Aiglons. Alors que l’incertitude planait encore sur sa présence face au Paris SG, Jonathan Clauss ne figure finalement pas dans le groupe de Franck Haise pour le déplacement. Une décision qui en dit long.

PSG – OGC Nice : Clauss, absent mais omniprésent dans les discussions

C’est officiel : Jonathan Clauss ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes ce samedi à 17h. Touché au genou et déjà forfait face à Lille mercredi, l’international français manquera un deuxième match consécutif. Pourtant, le joueur s’est entraîné collectivement vendredi, entretenant le doute jusqu’au dernier moment.

Lire aussi : OGC Nice : Une crise entre Jonathan Clauss et sa direction ?

À voir

Mercato PSG : Manchester United veut encore écoeurer Paris !

« Jo s’est entraîné hier, on verra aujourd’hui », a expliqué Franck Haise en conférence de presse, avant de préciser : « J’ai juste dit qu’il s’était entraîné normalement hier. Sur la séance qui a eu lieu en petit nombre, j’ai vu qu’il s’était entraîné. » Mais le technicien azuréen a surtout insisté sur un point essentiel : « Je prends en compte deux choses : l’aspect physique et l’aspect psychologique. J’ai besoin de gens à 100 % sur les deux plans. »

Un contexte tendu et une mise à l’écart symbolique

Derrière cette absence se cache un malaise plus profond. Clauss traverse, selon ses propres mots, une « période délicate » depuis son transfert avorté au Bayer Leverkusen cet été. Sanctionné pour un retard avant la rencontre face à la Roma, le vice-capitaine du Gym peine à retrouver son meilleur niveau. « Moins on en dit, moins on dit de bêtises », a lâché Haise, visiblement agacé par la tournure du dossier.

Et quand un journaliste lui demande s’il attend un geste du joueur, la réponse fuse : « Non, je n’attends rien. J’attends qu’il s’entraîne et qu’il revienne à 100 % ». Sous contrat jusqu’en 2026, Clauss pourrait automatiquement prolonger d’un an à partir de 18 titularisations, il en compte déjà 11. En coulisse, des négociations ont été entamées, sans succès pour l’instant.

Des retours qui redonnent le sourire à Haise

Tout n’est pas sombre pour Nice. Le coach peut enfin compter sur les retours de Vanhoutte, Abdul Samed, Diop et Jansson, tous remis sur pied et du voyage à Paris. Une bonne nouvelle avant d’affronter un PSG revanchard. Pendant que Clauss soigne son genou et ses états d’âme, les Aiglons, eux, tenteront de prouver qu’ils savent voler sans lui.

Lire aussi sur OGC Nice :

OGC Nice : Jonathan Clauss pris au piège, un ultimatum fix

OGC Nice : Mauvaise nouvelle pour Franck Haise après Rennes

À voir

Mercato OL : Fonseca lâche sa réponse pour Endrick

OGC Nice : Une crise entre Jonathan Clauss et sa direction ?