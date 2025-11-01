Mercato OM : Endrick, un ancien de Ligue 1 prend la parole !

Et si la Ligue 1 offrait un second souffle à Endrick ? À seulement 19 ans, le prodige brésilien, en manque criant de temps de jeu au Real Madrid, est annoncé dans le viseur de l’OL plutôt qu’à l’OM. Un ancien du club, Cris, y voit une opportunité rêvée pour les deux parties.

Endrick, un talent en quête de rebond

Placardisé au Real Madrid, Endrick n’a pas disputé la moindre minute cette saison. Éclipsé par Mbappé, Vinicius, Rodrygo ou encore Mastantuono, le jeune attaquant brésilien voit sa progression freinée. Selon Fabrizio Romano et RMC Sport, l’OL a entamé des discussions pour un prêt de six mois, une piste confirmée par plusieurs sources internes.

Lire aussi : L’OM humilié : L’OL fait une annonce pour Endrick !

À voir

Mercato OL : Fonseca lâche sa réponse pour Endrick

Le club rhodanien, affaibli offensivement par les départs de Lacazette, Almada et Mikautadze, sans oublier la blessure de Malick Fofana, cherche un renfort immédiat. Et c’est là que Cris, ancienne légende de Gerland, entre en scène. “Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL ?”, a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.

La Coupe du monde comme motivation ultime

Pour Cris, l’enjeu dépasse le simple mercato : il s’agit d’un tournant dans la jeune carrière d’Endrick. “Il faut qu’il parte rapidement. Il y a la Coupe du monde l’année prochaine. Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale”, a-t-il ajouté. Endrick (14 sélections et 3 buts avec la Seleção) rêve d’intégrer le groupe pour 2026. Son explosion à Palmeiras à seulement 16 ans avait fait de lui une pépite convoitée par toute l’Europe.

Cris le décrit comme un “joueur puissant, gaucher, rapide, pas un vrai buteur comme Fred mais un créateur d’espaces”. Un profil qui pourrait redynamiser le jeu lyonnais. Interrogé sur le sujet, Paulo Fonseca a préféré botter en touche tout en laissant une porte entrouverte : “Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici. Un rêve de faire venir Endrick ? Tous les joueurs de qualité sont les bienvenus.”

Lire aussi sur l’OM :

Auxerre-OM : Choix fort de De Zerbi en attaque, la compo !

Choc à l’OM : De Zerbi sous la menace d’un limogeage !

À voir

PSG – OGC Nice : Une mise à l’écart fait beaucoup parler

Auxerre-OM : Coup dur de dernière minute pour De Zerbi