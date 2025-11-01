Stade Rennais : Habib Beye secoue le vestiaire, Fofana et Blas visés

Habib Beye n’a pas peur des secousses. Après le nul du Stade Rennais à Toulouse (2-2), le technicien sénégalais a sorti la boîte à vérité. Seko Fofana et Ludovic Blas, écartés du groupe sans être blessés, sont clairement dans le viseur d’un coach qui réclame désormais un investissement total.

Stade Rennais : Habib Beye envoie un message clair au groupe

« Déjà, réintégrer, non. Ils n’ont jamais quitté l’entraînement, ils n’ont juste pas été dans le groupe à Toulouse. J’ai expliqué pourquoi. » D’entrée, Habib Beye a posé le ton. Seko Fofana et Ludovic Blas n’ont pas été sanctionnés pour le plaisir, mais pour une raison simple : le manque d’implication. Et chez Beye, la compétitivité n’est pas une option.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

Le technicien rennais, lucide sur la situation de son équipe, a poursuivi sans détour : « Là, ils sont à l’entraînement, tout le monde s’est bien entraîné. Il en reste un demain (samedi) où il faudra être compétitif et le plus investi possible, et on prendra les décisions à ce moment-là. » En clair, les portes du groupe ne sont pas fermées, mais elles ne s’ouvriront qu’à ceux qui transpirent l’engagement.

L’exigence avant tout

L’ancien défenseur de l’OM assume pleinement sa philosophie : « C’est l’exigence qu’il nous faut aujourd’hui dans un club comme Rennes. J’en suis le garant et quand je ne l’ai pas, j’estime que je fais des choix, et les 20 à Toulouse étaient les plus performants. » Le message est limpide : la hiérarchie se mérite, et personne n’est intouchable au Stade Rennais.

À voir

Mercato OM : Endrick, un ancien de Ligue 1 prend la parole !

Beye en profite pour valoriser le collectif. « L’équipe a ressemblé à ce que je veux, dans son énergie et dans son jeu », a-t-il insisté, saluant la réaction de ses troupes à Toulouse. Son management direct, parfois tranchant, vise à tirer le meilleur de chacun avant la réception de Strasbourg, « sûrement la deuxième meilleure équipe derrière le PSG ».

Un management sans concessions

Interrogé sur un éventuel échange avec les deux joueurs concernés, Hbibe Beye coupe court : « Non, car j’estime que je n’entraîne pas les joueurs pour les motiver à jouer au foot et à s’entraîner. J’entraîne pour faire de cette équipe la meilleure version d’elle-même. » Pour lui, la discussion viendra seulement si un problème réel existe. Sinon, place aux actes : « Quand j’estime que c’est une logique d’investissement, j’attends un meilleur investissement. »

Et de conclure avec lucidité : « Ce sont deux joueurs qui nous manquent parce qu’ils ont de la qualité, mais il y a aussi un groupe de 20 joueurs qui a pris sa personnalité sans Ludo et Seko. On espère que cette émulation nous donnera le meilleur groupe possible dimanche. »

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : Habib Beye obtient deux soutiens de poids !

Stade Rennais : C’est la guerre entre Fofana, Blas et Beye

À voir

ASSE : Grande nouvelle pour les Verts, un renfort arrive

Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le RC Strasbourg !