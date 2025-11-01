PSG : Inquiétude pour un cadre avant le Bayern

Une ombre plane sur le PSG à deux semaines du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, tout juste revenu à son meilleur niveau, pourrait manquer à l’appel pour la réception de l’OGC Nice ce samedi au Parc des Princes.

PSG : Dembélé, un nouveau coup d’arrêt avant l’heure ?

Le vent souffle tièdement du côté de Paris. Ousmane Dembélé, étincelant depuis plusieurs semaines, a ressenti une gêne lors du nul face à Lorient (1-1). Si le staff parisien se veut prudent, la tendance est à la méfiance : l’ailier français, sacré Ballon d’or il y a peu, pourrait débuter sur le banc contre l’OGC Nice.

L’international français n’a pas eu les meilleures sensations mercredi. Luis Enrique ne veut pas forcer le destin, surtout à l’approche du rendez-vous crucial face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Mieux vaut prévenir qu’avoir à réparer un autre casse-tête musculaire, surtout dans un automne chargé pour les Parisiens.

Luis Enrique prône l’équilibre et la sérénité

Privé de Désiré Doué, blessé pour « plusieurs semaines », le technicien espagnol doit jongler entre ambition et précaution. Conscient du risque d’usure mentale et physique, il a d’ailleurs rappelé sa philosophie devant la presse : « Je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S’il a besoin d’un peu de repos, ce n’est pas un problème. »

Une approche humaniste, presque paternaliste, qui tranche avec l’exigence habituelle du haut niveau. Luis Enrique poursuit : « Les joueurs peuvent parler avec moi ou le staff s’ils veulent du repos. J’aime quand ils arrivent au travail avec le sourire et l’envie de jouer au football ». Des mots forts, empreints de confiance, mais qui masquent mal une inquiétude réelle : celle de voir le maestro Dembélé manquer le grand rendez-vous munichois.

