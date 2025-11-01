Mercato PSG : Campos tient son gros coup pour le Paris SG

Luis Campos continue de laisser son empreinte sur le projet du PSG. Arrivé en 2022, le directeur sportif portugais a parfois essuyé des critiques, mais un nom résume aujourd’hui son flair et sa réussite : celui de Vitinha.

Mercato PSG : Vitinha, l’intuition de génie de Campos

Lorsqu’il signe Vitinha pour 40 millions d’euros en provenance du FC Porto, peu de supporters comprennent le choix. Un jeune Portugais inconnu du grand public, payé au prix fort, le pari semble risqué. Pourtant, Luis Campos voyait juste. Le milieu de terrain s’est progressivement imposé comme un élément clé du PSG version Luis Enrique, devenant indispensable par sa qualité technique et sa vision du jeu.

Lire aussi : Bombe au PSG : Vitinha veut rejoindre Mbappé au Real Madrid

À voir

Mercato OM : 100 M€, l’incroyable jackpot qui s’offre à Marseille

Le journaliste Fabrice Hawkins l’a confié sur la chaîne YouTube Aliotalk : « Vitinha, quand il arrive, très peu de gens l’ont vu jouer… Tout le monde se demandait pourquoi il allait chercher un joueur si peu connu pour ce montant-là. »

Le gros coup signé Campos

Si certains transferts de l’ère Campos ont divisé, celui-ci fait l’unanimité. « S’il y a un gros coup, c’est lui », poursuit Fabrice Hawkins, avant de souligner la transformation du joueur : « Finalement, il a réussi à se révéler et être un vrai leader. C’est l’un des chouchous de Luis Enrique. »

Entre lucidité, patience et flair, Luis Campos prouve une fois de plus que le mercato n’est pas qu’une affaire de millions, mais aussi de conviction. Et avec Vitinha, le Paris Saint-Germain peut se vanter d’avoir misé sur un diamant brut, poli à la perfection.

Lire aussi sur le PSG :

PSG – OGC Nice : Une mise à l’écart fait beaucoup parler

Mercato PSG : Manchester United veut encore écoeurer Paris !

À voir

Réunion secrète à l’ASSE : les révélations choc !

FLASH Mercato : N’Golo Kanté, grosse surprise de cet hiver !