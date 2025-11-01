AS Monaco : Pluie de forfaits avant le Paris FC !

Les voyants sont au rouge pour l’AS Monaco avant le choc face au Paris FC en Ligue 1. Au moins sept cadres de l’ASM sont forfaits.

AS Monaco : une cascade de blessés avant le Paris FC

L’AS Monaco retrouve sa meilleure forme après une période difficile. Revenu à la deuxième place après deux victoires de suite contre Toulouse (1-0) puis Nantes (3-5), le club de la Principauté vise un troisième succès ce samedi face au Paris FC. Sébastien Pocognoli, fraîchement installé sur le banc, veut glaner les trois points en Ligue 1 avant le grand rendez-vous européen à Bodo/Glimt, mercredi, en Ligue des Champions.

Mais la préparation tourne au casse-tête. Paul Pogba, attendu pour sa première apparition, s’est blessé à la cheville jeudi à l’entraînement. Une IRM doit préciser la gravité, mais l’absence pourrait durer deux semaines. Plus grave encore, Christian Mawissa a rechuté : lésion de grade 2 à l’ischio-jambier, un mois minimum d’indisponibilité.

Le coach belge, déjà privé de Lamine Camara, Eric Dier, Lukas Hradecky, Vanderson et Denis Zakaria, voit son infirmerie déborder. Pour cette affiche contre les Parisiens, Pocognoli devra composer avec les forces vives disponibles. Köhn, Caio Henrique, Akliouche, Golovin sont tous là pour affronter le Paris FC. L’AS Monaco veut poursuivre son élan, malgré la pluie de forfaits.

